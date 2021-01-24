Цифровой Клондайк. Эфир в 18:05

Кризисный 2020-й стал удачным годом для биткойна: стоимость главной криптовалюты выросла втрое, до 40 тысяч долларов, и многие пророчат ему дальнейший рост – до 300 или даже 500 тысяч. В чем причина такого роста? Стал ли биткойн новым золотом, убежищем для свободных денег в неспокойные времена? Или это гигантский пузырь, который ждет неминуемый крах?

Гость в студии Радио Свобода – Евгений Коган, профессор ВШЭ, инвестиционный банкир, финансист. Эфир в 18:05.