Осуждённый за госизмену экс-сотрудник ФСБ освобождён по УДО

Лефортовский суд Москвы досрочно освободил экс-сотрудника ФСБ Дмитрия Докучаева, которого в 2019 году осудили по обвинению в госизмене.

Об этом сообщила пресс-служба суда. Там отметили, что решение ещё не вступило в силу.

В апреле 2019 года Докучаев был приговорён к 6 годам колонии строгого режима. Его лишили звания майора. Приговор вынес Московский окружной военный суд. Бывший сотрудник ФСБ - один из четырёх обвиняемых по делу о госизмене вместе с работавшим в Центре информационной безопасности спецслужбы Сергеем Михайловым, предпринимателем Георгием Фомченковым и сотрудником "Лаборатории Касперского" Русланом Стояновым. Судебный процесс проходил при закрытых дверях. Точная суть обвинений неизвестна из-за материалов с грифом "секретно".

СМИ со ссылкой на источники писали, что обвиняемые по делу могли передавать конфиденциальную информацию спецслужбам США.

В 2018 году источники РБК говорили, что Докучаев и Фомченков признали свою вину. Фомченков получил 7 лет колонии. Михайлов и Стоянов вину не признали, их приговорили к 22 и 14 годам заключения соответственно.