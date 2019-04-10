Бывшего майора ФСБ приговорили к 6 годам колонии за госизмену

Бывшего сотрудника Федеральной службы безопасности России (ФСБ) Дмитрия Докучаева приговорили к шести годам колонии по обвинению в государственной измене. Такое решение в среду вынес Московский окружной военный суд, сообщает Интерфакс.

Бывший оперуполномоченный Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Дмитрий Докучаев – один из нескольких обвиняемых по делу о госизмене, материалы которого составляют государственную тайну.

Так, 1 апреля к семи годам колонии строгого режима приговорили бизнесмена Георгия Фомченкова.

В феврале этого года бывший заместитель главы Центра информационной безопасности ФСБ полковник Сергей Михайлов и бывший топ-менеджер "Лаборатории Касперского", работавший ранее в МВД Руслан Стоянов получили 22 и 14 лет строгого режима – также по делу о госизмене.