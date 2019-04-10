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Бывшего майора ФСБ приговорили к 6 годам колонии за госизмену

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Бывшего сотрудника Федеральной службы безопасности России (ФСБ) Дмитрия Докучаева приговорили к шести годам колонии по обвинению в государственной измене. Такое решение в среду вынес Московский окружной военный суд, сообщает Интерфакс.

Бывший оперуполномоченный Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Дмитрий Докучаев – один из нескольких обвиняемых по делу о госизмене, материалы которого составляют государственную тайну.

Так, 1 апреля к семи годам колонии строгого режима приговорили бизнесмена Георгия Фомченкова.

Константин Тепляков в суде, 6 сентября 2017 года
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В феврале этого года бывший заместитель главы Центра информационной безопасности ФСБ полковник Сергей Михайлов и бывший топ-менеджер "Лаборатории Касперского", работавший ранее в МВД Руслан Стоянов получили 22 и 14 лет строгого режима – также по делу о госизмене.

  • По данным СМИ, всем четверым вменяют передачу информации иностранным спецслужбам. По версии следствия, Михайлов в 2011 году через посредника передал ФБР данные по делу гендиректора процессинговой компании Chronopay Павла Врублевского. В США его считают причастным к кибератакам.​
  • По информации The Bell, обвиняемые могут быть причастны к передаче американским властям информации о хакерах, взломавших серверы Демократической партии США перед президентскими выборами в 2016 году. Издание считает, что за преследованием Михайлова стояло Главное разведывательное управление Генштаба России. Американские спецслужбы считают, что именно в ГРУ организовали хакерские атаки перед выборами.

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