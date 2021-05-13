На Камчатке медикам не доплатили ₽200 млн за работу с COVID-19

В Камчатском крае медработникам, которые работали с заболевшими коронавирусом нового типа пациентами не доплатили почти 200 миллионов рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой Государственную инспекцию труда.

Госинспекция также обнаружила, что медработникам выплачивали не в полном объёме стимулирующие выплаты. К ним применялся районный коэффициент 1,6 - в размере, установленном на федеральном уровне. Однако по трудовым договорам и региональному закону к стимулирующим выплатам установлен районный коэффициент 1,8.

Работодатели получили предписания, в которых от них потребовали устранить выплатить сотрудникам деньги и устранить нарушения. Руководства медучреждений этого не сделали. По данным "Коммерсанта", они пытались обжаловать решения в судах, но их иски не удовлетворили. Ранее прокуратура региона неоднократно обращалась в суд, выступая в защиту интересов медиков, которым не выплатили деньги.

Стимулирующие выплаты для медработников на Камчатке, которые работают с больным коронавирусом, начали выплачивать в мае 2020 года. Врачи, работающие в "красной зоне", могут получить доплату в 186 тысяч рублей, а работники лаборатории 65 тысяч рублей.