Израильская армия провела крупнейшую операцию против ХАМАС

Израильская авиация при поддержке наземных подразделений провела крупнейшую с 2014 года операцию против радикальной группировки ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщила Армия обороны Израиля.

В операции принимали участие 160 самолётов. В течение 40 минут они одновременно атаковали 150 объектов. Целью ударов были тоннели, которые ХАМАС использует для укрытия и транспортировки.

Наземные подразделения на территорию Газы не заходили. Представитель Армии обороны Израиля заявил, что у военных есть планы по подготовке возможной наземной операции, но детали не уточнил.

ХАМАС ответил на атаку израильской армии ракетными обстрелами на приграничной территоии.

Конфликт между Израилем и Палестинской автономией резко обострился 10 мая. За это время из сектора Газа по территории Израиля было выпущено более полутора тысяч ракет. Часть из них перехватила система противоракетной обороны "Железный купол". Погибли восемь человек, включая одного ребёнка.

По данным палестинской стороны, в результате обстрелов погибло более 100 человек, среди которых 27 – дети. Около 600 человек получили ранения. Израиль утверждает, что ХАМАС располагает свои объекты в жилых кварталах, создавая угрозу для населения.

На улицах ряда израильских городов со смешанным еврейско-арабским населением были столкновения, сопровождавшиеся поджогами.

Международное сообщество призывает остановить насилие. Соединённые Штаты поддержали право Израиля на самооборону.