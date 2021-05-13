"Марш стен" против "Меча Аль-Кудса". Израиль и Газа под ударами

Что стало формальным поводом, а что настоящей причиной нового кровавого израильско-палестинского противостояния, крупнейшего с 2014 года? Множество убитых и раненых с обеих сторон, начавшиеся боевые операции с громкими названиями "Страж стен" и "Меч Аль-Кудса", более 1600 выпущенных ракет, огромный ущерб для всей инфраструктуры. Кто в Израиле, Палестине и за их пределами может извлечь пользу из этого конфликта, и чем он и когда может закончиться?

Ракетные обстрелы Израиля из контролируемого радикальной группировкой ХАМАС сектора Газа и ответные удары израильской стороны продолжаются все последние часы. По данным израильских военных, с 10 мая ими в Газе были поражены около 600 целей – командные пункты или склады оружия и боеприпасов группировок ХАМАС и "Исламский джихад". Армия обороны Израиля также заявила об уничтожении несколько полевых командиров ХАМАС. По палестинским данным, в результате израильских ударов погибли более 60 мирных жителей Газы, в том числе дети.

Студия подкастов Радио Свобода

Палестинские группировки выпустили с 10 мая по Израилю около 1600 ракет. Большая их часть была перехвачена системой ПВО "Железный купол", однако отдельные ракеты смогли ее обойти. Удары наносились, в том числе, по окрестностям Тель-Авива. В ночь на 13 мая массированному ракетному обстрелу подверглись города на юге Израиля – Сдерот и Ашкелон. Ранее под обстрелами оказались Беэр-Шева, Холон, а также международный аэропорт имени Бен-Гуриона. Всего в Израиле погибли не менее 7 человек, десятки ранены. При этом на улицах некоторых израильских городов со смешанным еврейско-арабским населением которую ночь подряд идут ожесточенные уличные столкновения, сопровождающиеся поджогами.

Последние события стали прямым следствием многодневных столкновений, случившихся в момент окончания священного для мусульман месяца Рамадан в районе третьей по значимости в исламе мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Эти столкновения между арабским населением и израильской полицией, в свою очередь, начались после того, как израильский суд начал рассматривать спорный иск о выселении нескольких палестинских семей из их домов в Восточном Иерусалиме. Арабы считают, что претензии еврейских переселенцев, которых поддерживает ряд праворадикальных сионистских организаций, на их дома, и требования выселить оттуда палестинцев – совершенно незаконные и расистские. С начала этой недели в события вмешалась группировка ХАМАС, предъявившая израильским властям ультиматум – отвести полицию от Храмовой горы. Это требование, разумеется, было отклонено – после чего ХАМАС и примкнувшая к ней другая группировка "Исламский джихад" (поддерживаемая Ираном, поэтому обычно с ХАМАС она скорее соперничает) и начали обстрел израильской территории из самодельных ракетных установок.

Обо всем происходящем сейчас, о настоящих причинах и возможных вариантах окончания конфликта в интервью Радио Свобода рассуждает израильский журналист и политолог, главный редактор издания "Детали" Эмиль Шлеймович:

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F1048037446&amp;color=%23ff5500&amp;auto_play=false&amp;hide_related=false&amp;show_comments=true&amp;show_user=true&amp;show_reposts=false&amp;show_teaser=true">SoundCloud</a>

– Можно ли всерьез говорить о начале новой "интифады" в самом Израиле? Или все довольно скоро прекратится?

– Это невозможно прогнозировать. Палестинское население к активному противостоянию готово – но скорее не к интифаде, а к повторению событий 2000 года, когда арабы вышли на улицы и пытались штурмовать полицейские участки, а силам правопорядка пришлось применять оружие, и были погибшие со стороны арабских повстанцев. Нынешние события очень напоминают те. Что касается интифады, вряд ли она может разгореться – по той причине, что инфраструктуры ХАМАС в самом Израиле нет, а на территориях Иудеи и Самарии она разрушена. Поэтому все последнее время мы видели какие-то единичные теракты, совершаемые одиночками, которые бросались с ножами на солдат или совершали автомобильные наезды. Но у них нет возможности поднять организованное восстание. Все их технологические новинки в последнее время доказали свою неэффективность. У них остаются зажигательные шары, которые никак Израилю не угрожают, нервируют, но наносят лишь незначительный ущерб. Пока мы скорее видим внутренний бунт, подстрекаемый ХАМАС, нежели серьезную интифаду.

Пока мы скорее видим внутренний бунт, подстрекаемый ХАМАС, нежели серьезную интифаду

– Вы считаете, что боевые возможности ХАМАС и других палестинских группировок не сильно выросли за последнее время. Тем не менее, по всему Израилю открыты бомбоубежища. Как справляется система ПВО "Железный купол"?

– Она справляется хорошо. "Железный купол" имеет 90-процентную эффективность. Но все-таки это значит, что ПВО может что-то пропустить. ХАМАС понял, что для этого нужно стрелять залпами, что он последнее время и делает – и, когда летит слишком много ракет, какая-то одна из них все-таки прорывается сквозь защиту. Разумеется, открыты бомбоубежища, потому что, да, ракеты летят на нас непрерывно. Со времени последней крупной израильской военной операции в секторе Газа, когда ХАМАС очень сильно потрепали, эта группировка всячески восстанавливала свои ракетные арсеналы. Они пытались получать зарубежное оружие, и пытались собирать его на месте. По израильской оценке, одна лишь группировка "Исламский джихад" имеет около двух тысяч ракет, что относительно немного – но у ХАМАС их наверняка гораздо больше. Дальнобойных ракет, способных достигать центра Израиля либо его северных городов, у них немного, но для обстрелов юга годятся и всякие "самопальные летающие трубы", которые, конечно, могут вызывать разрушения и пожары. Тем более, что в Газе теперь знают местонахождение некоторых стратегических объектов, вроде нашего нефтепровода, на котором в Ашкелоне возник серьезный пожар.

Но это всё, в общем-то. У них нет коммандос, которые могут проникнуть на нашу территорию. Все попытки прорыва террористов в Израиль пресекались сразу, они были ликвидированы. Вдоль всей границы с сектором Газа сейчас развернуты войска. Кроме того, силы и армии, и пограничников введены, разумеется, в больших количествах и в Иерусалим, и в другие города, которые были охвачены сильными волнениями в последние дни, подстрекаемыми извне. Это Лод, например, или Хайфа.

– Ответная военная операция в Газе под названием "Страж стен", которую начал Израиль, – насколько она масштабна и как может развиваться?

– Она пока развивается стандартно – мы обмениваемся ударами с воздуха. Хотя есть уже сообщения и о начале артиллерийского обстрела Газы. К сожалению, по ряду причин некоторые лидеры террористических группировок в секторе Газа имеют негласный "иммунитет", которым они защищены – и знают, что им особо ничего не грозит, по всей видимости. Поэтому они ведут себя все более нагло. Не будем углубляться в причины этого. Но этот иммунитет, разумеется, не распространяется на командирское среднее звено. Кроме того, для ХАМАС очень болезненная вещь – это когда уничтожают не какие-то наблюдательные пункты или подземные шахты запуска ракет, а многоквартирные здания. Израильское командование заранее предупреждает людей, что будет уничтожено такое-то здание, и находящимся там дают возможность его покинуть. Но потом это здание, в котором имеют квартиры сами командиры и активисты ХАМАС, подвергается обстрелу, и им наносится серьезный материальный ущерб. А ХАМАС находится далеко не в том финансовом положении, чтобы иметь возможность его восстановить. Это все достаточно сильно подрывает эту организацию, они этого очень не любят, и последние ответные серьезные залпы по Израилю были вызваны именно уничтожениями их домов.

Будет ли вход израильских наземных войск на территорию Газы, сейчас никто сказать не может, потому что непонятно, какую именно стратегию и какие именно цели выберет нынешнее правительство. Премьер Биньямин Нетаньяху, выступая недавно, предупредил граждан Израиля, что нынешняя кампания затянется надолго. Но, опять же никто не возьмется сказать, что значит "надолго" – на два дня или на два месяца? Пока что есть относительно небольшая мобилизация резервистов, и мы ждем развития событий. Сейчас посреднические переговоры ведут Египет и Иордания, которые пытаются объяснить ХАМАС, что не стоит этой группировке влезать во что-то серьезное, потому что результат будет для нее же достаточно плачевным. Израиль, разумеется, также в этом не заинтересован. Не исключено, что все ограничится еще каким-то количеством обменов этими тяжелыми ударами, с воздуха с нашей стороны и ракетами с их стороны. Но на всякий случай израильские танки и артиллерия ждут у границы с сектором Газа.

Египет и Иордания сейчас пытаются объяснить ХАМАС, что не стоит им влезать во что-то серьезное, потому что результат будет для них же достаточно плачевным

– Израильское общество было готово к такому развитию событий? Насколько неожиданно для него всё случилось?

– В целом – нет, на уровне отдельных городов – да. Беспорядки в Лоде оказались очень крупными для этого города. Но уже все последние месяцы ситуация ухудшается. На Храмовой горе в Иерусалиме периодически возникают те или иные проблемы. Все знают, к тому же, что месяц Рамадан всегда достаточно взрывоопасный, во время него происходят те или иные стычки. Никто особо не ждал такого витка эскалации, но, в принципе, израильское общество готово к нему всегда. Вопрос не в том, будет обострение или не будет, вопрос – когда она будет, и какой силы. Но во время Рамадана легче воспламенить толпу, это известно.

– Давайте проанализируем коротко хронику развития событий. Как и с чего все началось, что стало первопричиной, хотя бы формально? Выселение арабских семей? Или эти заграждения, воздвигнутые в Иерусалиме возле Аль-Аксы израильской полицией?

– Первопричиной стало давление со стороны США, насколько я знаю, на лидеров Палестинской автономии с требованием организовать там хотя бы видимость демократических выборов, чтобы определить преемника Махмуду Аббасу, главе палестинской администрации, который сидит в Рамалле. Ему 86 лет, он нездоров, там всё очень тяжело, и преемника не видно. Неизвестно, кто займет его место, если что-нибудь случится. Если вдруг там начнется коллапс власти, то это воспламенит на самом деле весь регион, потому что власть эту попробует захватить ХАМАС. Сам Махмуд Аббас никаких выборов не хотел, но подчинился. По опросам было видно, что в восточном Иерусалиме на выборах, если они пройдут на самом деле демократическим путем, может победить ХАМАС или другая схожая группировка. Потому что местные жители крайне негативно относятся к нынешним палестинским властям.

Израиль запретил местным арабам принимать в этих выборах участие. А Махмуд Аббас воспользовался этим. В результате ХАМАС остался жутко недоволен и начал распространять воинственные заявления, якобы от имени Мухаммада Дейфа, который формально считается главой "Бригад "Изз ад-Дин аль-Кассам" (боевого крыла ХАМАС). Это при том, что до сих пор никто толком не знает, жив он или нет. Израиль несколько раз пытался его ликвидировать, и не было с той стороны никакого голосового сообщения, чтобы идентифицировать именно его. Но вот вроде бы Мухаммад Дейф сказал, что "надо выходить на защиту мечети Аль-Акса".

Каждый раз, когда ХАМАС в Иерусалиме хотят организовать что-нибудь то призывают "защищать мечеть Аль-Акса", от чего бы то ни было

Каждый раз, когда у нас в Иерусалиме хотят организовать что-нибудь подобное, то призывают "защищать мечеть Аль-Акса", от чего бы то ни было. Когда ситуация вокруг Храмовой горы в результате стала накаляться, из-за этого обращения, Израиль начал пытаться уменьшить количество молодых мусульман, которые там находятся. А там, следует это понимать, собирается обычно толпа численностью в 70-80 тысяч человек. Из-за этого полицейские остановили автобусы с арабскими паломниками – а ехали они на последнюю ночь Рамадана, когда, согласно исламским канонам, распахиваются небеса, и очень важно именно там находиться. Это воспламенило ситуацию еще больше.

Параллельно происходили волнения в старом городе, где только собирались еще выселить несколько арабских семей из домов, которые они забрали у евреев, это район Шейх-Джаррах в восточном Иерусалиме. Эти дома исторически принадлежали евреям. Во время войны за независимость в конце 1940-х их захватили арабы, и они остались на территории Иордании на тот момент, евреев оттуда выгнали. Туда вселились, соответственно, арабы. Во время войны 1967 года, когда весь Иерусалим оказался под властью евреев, дома им вернули. Но в 1972-м и в 1982 годах были заключены соглашения с арабскими жителями: чтобы их не выселять, они будут там находиться на правах арендаторов. В последнее время они перестали платить, произвели там перепланировки, и в 2020 году был суд, который постановил их оттуда выселить. До сих пор, однако, это решение не исполняется, и Юридический советник правительства Шай Ницан, который в Израиле является также генеральным прокурором, так у нас организовано всё, постановил пока все это выселение отложить, чтобы не воспламенять ситуацию.

Но туда приехал один из наших политиков, радикальный, экстремистский, достаточно расистский, по имени Итамар Бен-Гвир, который является одним из лидеров небольшой партии "Оцма Йегудит", правонационалистической. Арабы тут же решили, что их уже начали выселять, и этого политика пришлось от уличной толпы защищать с помощью полиции. А ХАМАС увязал все описанные выше события в один клубок и поставил Израилю ультиматум: к определенному часу снять все ограничения на Храмовой горе и убрать полицию из этого района Шейх-Джаррах. Израиль, разумеется, при всем желании не мог бы выполнить такие требования – и поэтому первые залпы прогремели в 18 часов вечера 11 мая, и с этого понеслась вся нынешняя эскалация.

– Есть мнение, что нынешнее израильское правительство виновато в том, что всё происходит и началось вот именно так, как мы видим, что ведет оно себя с самого начала, как минимум, неумно. Согласны?

– Общую стратегию нынешнего израильского правительства Биньямина Нетаньяху в отношении палестинской проблемы в последнее время можно охарактеризовать как "заметание проблемы под ковер". Если замели, можно сделать вид, что ее и не существует. И эта политика в конечном счете приводит вот к таким нарывам, которые рано или поздно прорываются. Я не могу сказать, что что-то конкретно было сделано неправильно в последние недели. Я не разделяю мнения тех сторонников разных теорий заговора, которые связывают все происходящее сегодня с нашей внутренней политической и выборной ситуацией – несмотря на то, что сам крайне не люблю нынешнее правительство.

Эта ситуация когда-нибудь должна была в итоге взорваться, потому что невозможно просто постоянно ничего не делать

Но, да, есть масса ошибок, которые были допущены в долгосрочной перспективе. Во-первых, известно, что арабские кланы имеют огромное количество нелегального оружия на руках, что ведут они себя абсолютно нагло. Но пока они разбираются в основном друг с другом, израильское правительство игнорирует просьбы местного населения защитить их от бандитов. Эта ситуация когда-нибудь должна была в итоге взорваться, потому что невозможно просто постоянно ничего не делать и всех убеждать, что "вот там рядом бандиты, но пусть они будут друг друга убивать, а вы здесь будете рядом с ними спокойно существовать". А во-вторых, у Израиля нет должных контактов с палестинской администрацией, и мы не оказываем никакой поддержки Махмуду Аббасу. В итоге он оказался фактически один на один с ХАМАС – и не удивительно, что в какой-то момент он просто не справился ни с чем. Но в целом конфликт начал ХАМАС, и я не вижу особых ошибок израильского правительства.

– Вы, значит, не сторонник теории, что Биньямин Нетаньяху сознательно пошел на обострение, потому что такая ситуация ему выгодна, и что многое упирается именно в недавние очередные выборы, в сложности формирования правящей коалиции, и так далее? Что, например, теперь вряд ли его оппоненты из левого лагеря смогут заговорить о формировании какого бы то ни было союза с арабскими партиями в самом Израиле?

– Это возможно. Можно обратить внимание и на то, что во всех местах, где что-то начинало бушевать, сперва появлялись лидеры "Оцма Йегудит". Эти политики препятствуют созданию "Блока Перемен", который выступает против Нетаньяху. То есть теоретически можно предположить, что Нетаньяху вошел с ними в определенный сговор и захотел их руками воспламенить ситуацию. Но воспламенить можно лишь что-то, что уже существует и готово загореться. Взрывоопасная обстановка уже сложилась давно, остальное вторично. Да, Нетаньяху мог всё спровоцировать – как в свое время, например, Ариэль Шарон поднялся на Храмовую гору, зная, что это приведет к беспорядкам, и в итоге его решение вылилось в интифаду. А Шарон на этой волне пришел к власти, это испытанный метод. Однако первопричина заключается в очень тяжелых противоречиях, которые в Израиле заложены давно. Задействовал ли их сейчас Нетаньяху или нет, никто сказать точно не может. То, что ему это выгодно, несомненно.

Воспламенить можно лишь что-то, что уже существует и готово загореться

– В последние дни я очень много читал о том, что Израиль за прошедшие годы (вы это уже отчасти упомянули) так ничего и не сделал для того, чтобы наладить диалог и перетянуть на свою сторону ту часть израильских арабов, которая хотела бы спокойно и мирно сосуществовать с еврейскими соседями, и совершенно не собиралась участвовать ни в каких конфликтах, погромах и кровопролитии. Но мнение сионистских радикалов перевесило. А с другой стороны, израильские полиция и спецслужбы нерешительно и непоследовательно ведут себя с настоящими бандитами, погромщиками, и особенно лидерами террористов.

– Я согласен абсолютно с первым утверждением в вашем вопросе, и проиллюстрирую это рассказом о ситуации в Восточном Иерусалиме. Кварталы Восточного Иерусалима очень долгое время страдают от запущенности. Здесь только в школах не хватает примерно 4 тысяч классов. Здесь плохо со всем, включая уборку мусора. Понятно, что жизнь в Израиле и израильское гражданство дают определенные преимущества в плане социальной защиты, в плане работы. Так вот, до 2010 года число палестинцев, которые открыто говорили, что предпочли бы стать гражданами Израиля, в Восточном Иерусалиме увеличилось примерно до 50 процентов. А с 2010 года наблюдается другая тенденция – люди там стали радикализироваться, они поняли, что Израиль все равно их не принимает и отчуждает. И сейчас уже около 70 процентов говорят, что "мы не хотим быть израильтянами, мы готовы принять палестинское гражданство, если будет создано государство, потому что это наши национальные устремления". Хотя там им жить будет гораздо хуже. Это можно было заметить просто по людям, которые живут на твоей территории, под твоей юрисдикцией, и можно было относиться к ним иначе.

То же самое касается борьбы с криминалом. Это все неполитические вещи, и победить криминал в арабском секторе тот же Нетаньяху на пресс-конференции обещал, если мне не изменяет память, еще в 2009 году. Но абсолютно ничего не было сделано. Есть проблема с нехваткой жилья и разрешений на его возведение, которая, в свою очередь, порождает проблему незаконного строительства. Там есть очень много социальных проблем, которые, к сожалению, не решаются. А ведь были до недавнего времени партии в арабском секторе, которые, несмотря на превалирующее общественное мнение против них, готовы были стоять на стороне Израиля, были лояльны нашему государству. Никакой поддержки со стороны каких-либо политических сил Израиля эти движения не получили, со стороны государства тоже. Поэтому эта часть общества радикализируется.

С чем я не согласен, так это с тем, что полиция или спецслужбы ведут себя нерешительно. Нет, они-то как раз ведут себя достаточно умело там, где у них хватает сил. Но когда вспыхивают крупные беспорядки, то местной полиции просто не хватает ни рук, ни средств, ни пистолетов. Потому что, к примеру, на город Лод, который в последние дни объят пожарами в прямом смысле слова, приходится всего 300 полицейских. Это на 82 тысячи тамошнего населения, из которых около 30 тысяч – арабы, причем очень многие из них хорошо вооружены. И только 11 мая туда, наконец, ввели силы МАГАВ (это наша пограничная стража), для того чтобы с ними бороться. То же самое было и во время предыдущих волнений. Даже если полиция и общая служба безопасности Шабак действуют жестко, что происходит? Не будем забывать, что в Израиле суд независим, и права человека все еще у нас соблюдаются. Если полиция и прокуратура не то что не могут доказать в суде причастность данного человека к преступлениям, но просто изначально не видят возможности довести его до тюрьмы, то подозреваемого, скорее всего, освободят даже на начальном следствии, чтобы просто не перегружать суд. У нас могут отправить за решетку лишь того, чья вина доказана, а это удается далеко не всегда.

– Говорят, что, когда палестинские группировки чувствуют, что мир о них начинает забывать, они начинают, скажем так, всячески привлекать к себе внимание. Есть в этом доля истины?

– Главным спонсором ХАМАС является Катар, деньги по-прежнему поступали к ним оттуда, и не было ни сообщений о готовящихся задержках транзакций, ни о том, что израильское правительство намеревается каким-то образом перекрыть этот финансовый канал. Но у "Исламского джихада" другие спонсоры, это организация послабее, и именно она начала обстрелы. Возможно, она решила каким-то образом себя показать в противостоянии с ХАМАС, потому что между ними идет борьба за власть. Не исключено, что просто накопились арсеналы оружия, которые нужно было "разгрузить". Также не исключено, что общее ужасающее положение в секторе Газа, кстати, вызванное, в том числе, и пандемией нового коронавируса, грозило популярности ХАМАС, и руководители этой группировки решили, что следует уже отвлечь каким-то образом внимание людей от внутренних бед. Кстати, ХАМАС относительно недавно был принят вновь дипломатическим руководством в России, то есть со статусом этой разрешенной в Российской Федерации организации тоже ничего особенно не происходило. Как минимум, никакие внешние причины не указывают на то, о чем вы говорите. Хотя все возможно.

– В предыдущие несколько лет администрация бывшего президента США Дональда Трампа всеми силами однозначно поддерживала Израиль, признала Иерусалим столицей, стали восстанавливаться дипотношения с некоторыми арабскими государствами, и палестинская проблема ушла куда-то в тень. Но сейчас администрация Джо Байдена возобновила помощь палестинцам. Вот этот фактор для понимания происходящего – один из первостепенных, или не совсем? И сразу еще вопрос – а может ли все это быть каким-то скоординированным планом, чтобы затормозить мирный процесс, остановить признание Израиля в мусульманском мире, чтобы оттолкнуть от Израиля Объединенные Арабские Эмираты или Саудовскую Аравию и других, с которыми пока дела вроде бы шли все лучше и лучше, чтобы настроить западный мир против Израиля?

– Я уже говорил, что не люблю теории заговора по той причине, что с их помощью можно доказать все, что угодно. И что Земля треугольная, и что нами правят рептилоиды. В ближневосточном, в частности, арабо-израильском конфликте, замешано очень много разных интересов – но их далеко не всегда можно свести в одну единую понятную картину, рисуемую кем-то или чем-то. Например, хорошие отношения Израиля с ОАЭ и с Саудовской Аравией, в том числе деловые и в сфере безопасности, существовали и до Дональда Трампа. Дональд Трамп просто сделал их явными, формализовал, что очень, конечно, хорошо. Но монархии Персидского залива и раньше не особо пылали любовью к палестинским группировкам, так как все отлично все понимают, кто чего в этом конфликте стоит. А администрация Джо Байдена на сегодняшний день никак и ни в чем пока не проявила себя врагом Израиля. Другое дело, что при Трампе Израиль занимал некое приоритетное место в вопросах внешней политики США, а при Байдене он с этого приоритетного места ушел, это не то направление, которым администрация Байдена в первую очередь хочет заниматься. Но не более того.

То, что США вернули палестинцам частичное финансирование, по идее, должно было их урезонить, а не разгорячить, но, тем не менее, все пошло иначе

То, что США вернули палестинцам частичное финансирование, по идее, должно было их урезонить, а не разгорячить, но, тем не менее, все пошло иначе. Однако, на мой взгляд, триггером, повторяю, стала их попытка навязать выборы в Палестинской автономии. Если это было сделано, как обычно, топором, не разобравшись в ситуации, то все могло очень сильно воспламенить ситуацию, потому что ХАМАС хочет вытеснить отсюда Абу Мазена (Махмуда Аббаса). Но ведь сам Абу Мазен и другие его соратники, в том числе, кстати, живущие в названных вами арабских странах, этого, разумеется, не хотят, для них это все невыгодно.

С этого могло все начаться. А подхвачено могло быть теми политиками, как еврейскими, так и арабскими, которые хотят погреть на этом огне руки. И арабские депутаты Кнессета, которые напоминают, что их все время дискриминируют, не дают должных бюджетов (что правда), что их идеи не разделяют, и еврейские политики из правого лагеря, считающие, что "нужно быть жестче", что "мы должны быть националистами в первую очередь, и все, что мы считаем "своим", нужно просто у арабов отнять, не разбираясь, в чем проблема". В том же районе Шейх-Джаррах ситуация такова: да, это еврейские дома, да, по закону они должны отойти к нам – но никто не вспоминает, что арабы, которые вселены были в эти еврейские дома, сами в свое время эти свои дома потеряли в результате Войны за независимость.

– Подытоживая все сказанное: видите вы сейчас максимально спокойный и мирный выход из кризиса? Как следует действовать? Или все будет, что называется, как всегда?

– Все будет, как всегда. В очередной раз будет достигнуто перемирие между Израилем и ХАМАС и другими палестинскими группировками. Как только достигнут перемирия, будет произведен еще один залп по территории Израиля, потому что палестинцы всегда стараются оставить за собой последнее слово, и на этот залп Израиль не ответит. Обстрелы прекратятся, палестинцы начнут восстанавливать разрушенные у них дома и объявлять о своей очередной "победе над сионистским врагом". Израиль начнет выплачивать всем компенсации, тем, у кого сгорели машины или повреждены квартиры. И скоро все вернется в обычное русло. Но не исключено, что мы можем оказаться перед лицом какой-то более тяжелой военной операции. На самом деле, об этом можно только гадать, никакой такой информации на данный момент нет и быть не может.

– То есть те проблемы, которые "заметены под ковер" и о которых мы говорили в середине нашего разговора, под ковром, получается, и останутся?

– К сожалению, останутся, потому что в Израиле сейчас существует правительство переходного периода. Власти наши не занимались этим последние 10-12 лет, и заниматься сейчас не будут и не смогут. Будет ли у нового правительства достаточно сил, чтобы начать эти тяжелые проблемы решать, не очень пока известно. Будет ли вообще у нас новое правительство и когда – тоже не очень известно. Израиль по-прежнему остается в эпицентре политического кризиса, который бушует уже на протяжении двух лет. А, как вы понимаете, армия, полиция и служба безопасности – это только механизм. Это вопросы, которые должно стратегически решать политическое руководство. В Израиле де-факто временное политическое руководство, поэтому, да, проблемы будут по-прежнему "заметены под ковер".