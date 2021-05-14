В Москве выявлено максимальное с января число заболевших COVID-19

В Москве за минувшие сутки выявили около четырёх тысяч случаев заражения коронавирусом. Это максимальный показатель с середины января. Умерли за день 60 пациентов.

В России за последние сутки зафиксировано почти девять с половиной случаев COVID-19. Это максимум с 20 марта.

Врачи-инфекционисты полагают, что причиной роста заболеваемости могли стать майские праздники, когда люди активно общались и пользовались общественным транспортом.

Всего с начала пандемии коронавируса в Росси заболели почти пять миллионов человек. Число умерших превышает 115 тысяч. Медики и демографы полагают, что реальное количество заболевших и умерших может быть больше.

В России ведётся вакцинация отечественными препаратами от COVID-19. Первую прививку получили около 10 процентов жителей, полностью вакцинированы чуть более шести процентов.