Компания-администратор сайта VTimes включена в список "СМИ-иноагентов"

Власти России внесли компанию-администратор доменного имени сайта VTimes.io в реестр "СМИ-иностранных агентов". Информация об этом опубликована в пятницу на сайте российского минюста.

VTimes - информационно-аналитический сайт, созданный журналистами, ранее работавшими в газете "Ведомости" до её покупки новым владельцем и увольнения руководства редакции. Редакция проекта подчёркивала, что "VTimes — это медиапроект, созданный россиянами, в России, и для россиян". Деньги на проект собирали путём краудфандинга.

В реестр СМИ-иностранных агентов внесён не собственно сайт, а нидерландское юридическое лицо Stichting 2 Oktober, являющееся администратором его доменного имени. "Мы спешили, и потому сначала зарегистрировались на домене io. Домены в зоне .ru .рф .рус теперь тоже зарегистрированы" - сообщала ранее редакция.