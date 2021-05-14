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Компания-администратор сайта VTimes включена в список "СМИ-иноагентов"

Власти России внесли компанию-администратор доменного имени сайта VTimes.io в реестр "СМИ-иностранных агентов". Информация об этом опубликована в пятницу на сайте российского минюста.

VTimes - информационно-аналитический сайт, созданный журналистами, ранее работавшими в газете "Ведомости" до её покупки новым владельцем и увольнения руководства редакции. Редакция проекта подчёркивала, что "VTimes — это медиапроект, созданный россиянами, в России, и для россиян". Деньги на проект собирали путём краудфандинга.

В реестр СМИ-иностранных агентов внесён не собственно сайт, а нидерландское юридическое лицо Stichting 2 Oktober, являющееся администратором его доменного имени. "Мы спешили, и потому сначала зарегистрировались на домене io. Домены в зоне .ru .рф .рус теперь тоже зарегистрированы" - сообщала ранее редакция.

  • В списке СМИ-"иноагентов" сейчас 20 позиций, в частности СМИ-"иноагентами" признаны Радио Свобода/Радио Свободная Европа и ряд проектов медиакорпорации, а также 5 граждан России - физических лиц. Недавно в список было внесено издание "Медуза". Оно оспорило это решение в суде. Включение в список налагает на СМИ ряд обязанностей, затрудняющих их работу.
  • Редакция VTimes сообщение пока не комментировала.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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