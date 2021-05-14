Власти РФ отложили запрет на наём россиян на работу в консульство США

Российские власти проинформировали посольство США в Москве о планах отложить запрет на наём иностранных граждан, о которых было объявлено в апреле после введения новых американских санкций в отношении России.

Об этом сообщается в пятницу на сайте американской дипмиссии. Посольство США в связи с этим до 16 июля возобновляет предоставление консульских услуг для граждан Соединённых Штатов в обычном режиме.

О возобновлении выдачи неимиграционных виз для граждан России не говорится. Выдача таких виз была приостановлена в апреле наряду с оказанием несрочных консульских услуг для американцев.

23 апреля российские власти уведомили о запрете нанимать на работу в дипмиссии США иностранных граждан. По сообщению посольства США, эта мера должна была привести к сокращению на 75 процентов персонала консульской службы. В конце апреля посольство сообщило, что с 12 мая сократит до минимума оказание консульских и визовых услуг.

Из нового сообщения американского посольства неясно, отложили ли российские власти исполнение своего требования до 16 июля или на неопределённый срок.

В апреле президент России Владимир Путин подписал указ "О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств". Этим указом ограничиваются возможности дипломатическим представительствам таких государств нанимать сотрудников в России. При этом список "недружественных государств" пока не определён.

С конца 2016 года Россия и США регулярно обмениваются требованиями по сокращению сотрудников дипмиссий. С начала 2017 года процесс выдачи виз россиянам был серьёзно ограничен, до конфликта их можно было оформлять в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, до недавнего времени – только в Москве. В апреле США объявили о высылке ещё 10 российских дипломатов, Москва ответила тем же.