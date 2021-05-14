В бюро Радио Свобода в Москве пришли судебные приставы

Представители Главного управления службы судебных приставов по городу Москве в пятницу 14 мая вручили в Московском бюро Радио Свободная Европа/Радио Свобода уведомление о возбуждении исполнительного производства по судебным решениям в отношении ООО "РСЕ/РС".
Приставы провели в помещении бюро около двух часов, интересовались вопросами инвентаризации оборудования. Работе редакции они никак не препятствовали.
В январе-мае 2021 года Роскомнадзор составил и направил в суд 520 протоколов о нарушении проектами РСЕ/РС, внесёнными министерством юстиции в 2017 году в список СМИ – "иностранных агентов", новых правил маркировки публикаций. РСЕ/РС, соблюдавшая все нормы российского законодательства, отказалась выполнять эти требования, расценивая их как попытку вмешательства в редакционную политику.
Общая сумма штрафов по уже вынесенным судебным решениям составляет примерно 70 миллионов рублей. ООО "РСЕ/РС" оспаривает все назначенные штрафы в предусмотренном российском законодательством порядке, однако суд не удовлетворил ни одну из более чем 250 поданных к настоящему моменту апелляций. ООО "РСЕ/РС" также обжалует действия российских властей в Европейском суде по правам человека.
Судя по полученным ООО "РСЕ/РС" документам, исполнительное производство возбуждено в отношении 10 судебных решений, двухмесячный период выплаты штрафов согласно которым к настоящему моменту истёк. Общая сумма штрафов по этим решениям составляет 5 миллионов рублей, дела по ним объединены в одно производство.
- 13 мая информационное агентство ТАСС распространило информацию, согласно которой Тверской суд Москвы отменил 140 назначенных ООО "РСЕ/РС" штрафов. Медиакорпорация не располагает сведениями о том, что российские судебные инстанции в последние дни принимали такие решения. В середине апреля 2021 года 423-й судебный участок города Москвы уведомил РСЕ/РС о том, что Роскомнадзор и мировой судья допустили процессуальные ошибки в определении подсудности части административных дел в отношении представляющего интересы медиакорпорации в России ООО "РСЕ/РС" и его генерального директора. Эти дела направлены на повторное рассмотрения, по большинству из них уже вынесены решения по назначению штрафов. В связи с истечением сроков подсудности отменены штрафы по 10 протоколам.
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