В российских магазинах резко подорожали сосиски и майонез

Компания "Эвотор" зафиксировала резкий рост цен на некотрые продукты в небольших российских магазинах, не входящих в сеть супермаркетов.

В годовом сопоставлении майонез подорожал 17 процентов, сосиски и сардельки – на четыре процента, а сыр, растительное масло и шоколадные конфеты – на два процента. Выпечка, сдоба, печенье, крекер, сливочное масло, маргарин выросли в цене примерно на один процент.

В свою очередь расчеты издания "Росбалт" показывают, что с начала года инфляция на базовую корзину достигла 3 процента.

Инфляция за прошлый год составила почти пять процентов. Как сообщал в начале марте Росстат, за год рост цен на продовольственные товары в России превысил аналогичный показатель в Евросоюзе в 7,5 раз: продовольственная инфляция в России в январе 2021 года составила 8,2 процента в годовом выражении, тогда как в странах ЕС – 1,1 процента.

Официальный прогноз российского правительства по инфляции на 2021 год – 4,3 процента. Оценка Центробанка еще выше – до 5,2 процента.