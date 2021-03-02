Росстат: рост цен на продукты в России в 7,5 раз превысил показатели в ЕС

За год рост цен на продовольственные товары в России превысил аналогичный показатель в Евросоюзе в 7,5 раз, сообщили в Росстате. Если продовольственная инфляция в России в январе 2021 года составила 8,2% в годовом выражении, то в странах ЕС — 1,1%.

Сильнее всего, по данным Росстата, подорожали овощи - на 6,3% и фрукты - на 2,3%.

Ранее агентство Bloomberg отнесло Россию к странам, в которых рост цен на продукты питания стал угрозой для экономики и власти, а международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza сообщила, что в первом месяце 2021 года рост цен продовольственные товары в России стал рекордным за последние пять лет.

Сильнее всего продукты питания подорожали в Дагестане (на 10,85% в годовом выражении), Саратовской области (на 10,2%) и Адыгее (на 9,7%). Далее по этому показателю следуют Рязанская область, Кабардино-Балкария и Хакасия – во всех этих регионах показатель роста цен превысил девять процентов.