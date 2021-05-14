Капитан ВС Беларуси получил 18 лет тюрьмы. Дело связано с протестами

В Беларуси офицер Генштаба Вооруженных сил страны Денис Урад приговорён к 18 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене.

В основу дела легла утечка правительственного документа, в котором говорилось об использовании военных для подавления массовых мирных выступлений против результатов прошлогодних выборов президента.

Денис Урад был арестован в марте после того, как, по сообщениям, передал популярному телеграм-каналу в Польше копию письма белорусского МВД, адресованное министерству обороны о необходимости задействовать войска.

Процесс над 29-летним капитаном, которого лишили воинского звания, проходил при закрытых дверях в Верховом суде страны. Приговор уже вступил в силу и обжалованию не подлежит.

Это самый суровый вердикт с начала акций против фальсификации результатов выборов и насилия со стороны правоохранительных структур, отмечает Белорусская служба Радио Свобода. Правозащитники признали Урада политзаключенным.

За последние месяцы по уголовным делам, связанным с многотысячными протестами, различные сроки лишения свободы получили десятки людей.

Также 14 мая суд Партизанского района Минска вынес обвинительные приговоры двум активистам – Дмитрию Таратуну и Диане Казак. Таратун получил три года так называемой "открытой тюрьмы", когда осуждённый живёт не по месту своей прописки и работает в учреждении, которое определит пенитенциарная система. Казак приговорили в полутора годам ограничения свободы без направления в учреждение открытого типа. Активистов признали виновными в злостном хулиганстве за то, что они в феврале нанесли на трансформаторную подстанцию рисунки: сердце, сжатый кулак и знак "виктория". Обвинение посчитало, что такой рисунок имеет "общественно-политическое" содержание, а предприятию "Минскэнерго" был нанесен некоторый материальный ущерб, передаёт Tut.by.

Официальным победителем президентских выборов в августе ЦИК Беларуси объявил Александра Лукашенко. Он баллотировался на шестой срок подряд. Обвинения в фальсификациях власти отрицают. Лукашенко утверждает, что массовые протесты организованы из-за рубежа.