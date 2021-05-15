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Триллионы нефтедолларов обогатили чиновников и близких к Кремлю предпринимателей, но так и не дошли до десятков миллионов граждан России и точку в этом вопросе недавно поставил сам глава государства, заявивший публично, что доход – в 17 000 рублей в месяц – это и есть средний класс России.Почему, казалось бы, бурно развивающаяся два последних десятилетия рыночная экономика и либеральные реформы, не дали ожидаемых результатов?Собеседники ведущего программы "Грани времени" Мумина Шакирова: экономисты Сергей Гуриев, Евгений Гонтмахер, Андрей Илларионов, предприниматель Дмитрий Потапенко, исполнительный директор международной организации Transparency International - Россия Елена Панфилова и основатель портала SuperJob Алексей Захаров.