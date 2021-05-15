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Грани времени

Почему Путин не Ататюрк и не Дэн Сяопин? | Грани времени с Мумином Шакировым

Почему Путин не Ататюрк и не Дэн Сяопин? | Грани времени с Мумином Шакировым
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Почему Путин не Ататюрк и не Дэн Сяопин? | Грани времени с Мумином Шакировым

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Специальный выпуск программы «Грани времени» - подводим итоги нашей работы за последние несколько месяцев. Мы говорим с нашими экспертами об экономических проблемах России и падающем жизненном уровне населения после аннексии Крыма.

Триллионы нефтедолларов обогатили чиновников и близких к Кремлю предпринимателей, но так и не дошли до десятков миллионов граждан России и точку в этом вопросе недавно поставил сам глава государства, заявивший публично, что доход – в 17 000 рублей в месяц – это и есть средний класс России.
Почему, казалось бы, бурно развивающаяся два последних десятилетия рыночная экономика и либеральные реформы, не дали ожидаемых результатов?

Собеседники ведущего программы "Грани времени" Мумина Шакирова: экономисты Сергей Гуриев, Евгений Гонтмахер, Андрей Илларионов, предприниматель Дмитрий Потапенко, исполнительный директор международной организации Transparency International - Россия Елена Панфилова и основатель портала SuperJob Алексей Захаров.
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