"Персеверанс" обнаружил загадочные камни в кратере Марса

Марсоход Perseverance обнаружил загадочные камни на дне кратера Езеро. Об этом сообщает Space.com. Аппарат сфотографировал дно древнего озера, устланное множеством валунов необычной формы, а также часть скалы, на поверхности которой можно заметить странные темные отметины.

В ходе этих маневров команде NASA предстоит понять, имеют ли эти каменные образования вулканическое или осадочное происхождение. Вулканические породы – это геологические часы, которые помогут разобраться в истории и эволюции Езеро, а осадочная материя – это своеобразный резервуар для возможного сохранения признаков марсианской жизни, если таковая когда-либо существовала в этом озере.

Для изучения камней на предмет биосигнатур ровер задействует два манипулятора – инструмент для рентгеновской литохимии, а также сканер потенциально пригодной для жизни среды. Поиск признаков органики – одна из двух основных задач марсохода. Другая его задача – собрать образцы марсианских пород. Они будут помещены в металлические контейнеры, которые в начале следующего десятилетия в рамках отдельной миссии планируют доставить с Марса на Землю для последующего изучения.

Таким образом, сейчас марсоход переходит от фазы наблюдения за вертолетом Ingenuity к активной научной работе. Сам Ingenuity совершил уже пять полетов, в ходе которых он доказал возможность передвижения летательных аппаратов в разряженной атмосфере Марса. Теперь его миссия будет расширена: ему предстоит показать, насколько эффективно беспилотник может вести разведку на Красной планете. Отправив вертолет в новое путешествие, NASA выявит наиболее оптимальные для марсохода маршруты и определит горные породы, заслуживающие более внимательного осмотра.

Perseverance запустили на Марс в июле прошлого года. В феврале марсоход совершил посадку, а в начале марта провёл первый тест-драйв. Аппарату предстоит решить четыре главные научные задачи: оценить пригодность планеты для жизни, искать следы жизни, собрать пробы для дальнейшей отправки на Землю, а также провести подготовку к высадке человека на Марс. В апреле ему впервые удалось получить кислород из марсианской атмосферы.