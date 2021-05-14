В ЯНАО произошёл разлив нефти из-за разрыва нефтепровода

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) произошёл разлив трёх тысяч кубометров нефти из-за разрыва подземного трубопровода на Карамовском нефтяном месторождении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой региональное МЧС.

Сообщается, что разлив нефтепродуктов не угрожает водным объектам и лесам. На аварийном участке перекрыли задвижки. Нефть транспортируется по резервной ветке. Ведутся аварийно-восстановительные работы.

В ООО "Газпромнефть — Ноябрьскнефтегаз" информацию о разливе трёх тысяч кубометров нефтепродуктов опровергают. Корреспонденту издания URA.ru в компании сообщили, что площадь загрязнения составила 250 квадратных метров. В прокуратуре региона сообщили о начале проверки по факту аварии.

Ранее в Республике Коми власти города Усинск ввели режим чрезвычайной ситуации после обнаружения нефтепродуктов в реке Колве. Сообщается, что источник загрязнения реки находится в Ненецком автономном округе. Губернатор НАО Юрий Бездудный уточнил, что источником загрязнения стал нефтесборный коллектор одной из скважин Ошского месторождения.