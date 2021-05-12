В Коми ввели режим ЧС из-за разлива нефти в реке

В Республике Коми власти города Усинск ввели режим чрезвычайной ситуации после обнаружения нефтепродуктов в реке Колве. На поверхности воды была заметили радужную плёнку. Об этом сообщается на сайте правительства республики.

Сообщается, что источник загрязнения реки находится в Ненецком автономном округе. На реке устанавливают заграждения и работают оперативные службы. Губернатор НАО Юрий Бездудный уточнил, что источником загрязнения стал нефтесборный коллектор одной из скважин Ошского месторождения.

В пресс-служба ООО "Лукойл-Коми" (структура ПАО "Лукойл") подтвердили ТАСС утечку на трубопроводе с Ошского месторождения до Харьягинского месторождения. Перекачка нефти по трубопроводу остановлена. Площадь разлива не уточняется. Прокуратура Коми начала проверку по факту разлива.

В феврале этого года в Калмыкии на территории Черноземельского района республики обнаружили разлив нефти на территории в 250 квадратных метров. По данным местного управления Россельхознадзора, причиной стал разрыв нефтепровода.

Из-за разлива в мае 2020 года под Норильском около 20 тысяч тонн дизельного топлива в Красноярском крае вводили режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Тогда в компании "Норникель" ущерб от разлива оценили в 21 миллиард рублей. Росприроднадзор назвал сумму в 7 раз больше – 143 миллиарда рублей.