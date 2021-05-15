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Секретарь Совета национальной безопасности Украины допустил обмен кума Путина в Россию

Виктор Медведчук считался одним из самых влиятельных людей Украины в начале двухтысячных. Теперь на телевидении обсуждают, можно ли обменять его в Россию

Секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов допустил возможность обмена в Россию народного депутата Виктора Медведчука, отправленного под домашний арест по делу о госизмене. Об этом он сообщил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", запись доступна в ютьюб-канале шоу.

Он отвечал на вопрос, возможен ли обмен Медведчука и других членов его партии в Россию после их осуждения на содержащихся в России украинцев. "Это решение принимает президент Украины. Я думаю, что если будет такая возможность, то мы охотно это сделаем", — ответил чиновник, отметив, что судебного решения по делу Медведчука ещё не было.

Медведчук — лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", она контролирует крупнейшую оппозиционную фракцию в Верховной раде. Оппоненты обвиняют партию в пророссийских настроениях, что считается ими недопустимым после аннексии Россией Крыма и поддержки сепаратистов на востоке Украины.

Политик подозревается в государственной измене, покушении на разграбление национальных ресурсов и нарушении правил ведения войны. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. 66-летний депутат возглавлял Администрацию президента Украины во время второго президенства Леонида Кучмы в начале двухтысячных годов, дважды был заместителем председателя Верховной рады, а в мае занял 12 место в рейтинге самых богатых украинцев по версии журнала Forbes с оценкой состояния в 620 миллионов долларов.

  • Медведчук — кум российского президента Владимира Путина. Тот в 2004 году выступил крёстным отцом младшей дочери украинского политика Дарьи.
  • В 2017 году Путин во время прямой линии рассказал, что считает Медведчука украинским националистом. При этом у украинского политика сохранились хорошие отношения с бывшим президентом России Дмитрием Медведевым, рассказал он.
  • После того как Медведчук был отправлен под домашний арест, Кремль заявил, что не будет вмешиваться в ситуацию. Это же сказал на заседании Совета национальной безопасности России Путин. Медведев назвал уголовное преследование нардепа "охотой на ведьм".

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