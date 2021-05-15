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Израиль сообщил о разрушении офиса главы службы безопасности ХАМАС

Вид на Иерусалим после обстрела

Армия Израиля сообщила, что разрушила офис главы службы безопасности палестинского движения ХАМАС Тауфика Абу Наима успешным авиаударом. Об этом говорится в официальном твиттере израильского ведомства. Утверждается, что здание использовалось для командования военной инфраструктурой движения.

Активная фаза противостояния в зоне конфликта продолжается с понедельника, после объявления палестинскими группировками операции "Меч Аль-Кудса" (Иерусалима) в отказ вывести силы безопасности Израиля с Храмовой горы и из района Шейх-Джаррах в Иерусалиме.

За это время, по подсчётам израильской стороны, палестинские группировки выпустили в сторону Израиля 2300 ракет, те из них, что долетают до целей, падают в жилых кварталах. Палестина в свою очередь обвиняет Израиль в ударах по мирному населению. Иерусалим это отрицает, заявляя, что ХАМАС пользуется мирными жителями как живым щитом, размещая военные объекты рядом со школами, детскими домами, больницами и гостиницами.

За время обострения конфликта c палестинской стороны погибли более 120 человек, сообщили местные власти. Израильская стороны сообщает о гибели 9 человек. Среди погибших — 36 детей, — рассказала накануне вечером представитель Детского фонда ООН по Ближнему Востоку и Северной Африке Джульетт Тума.

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