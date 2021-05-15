Глава МИД Ирана отменил визит в Австрию из-за ее солидарности с Израилем

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф отменил визит в Австрию после того, как накануне канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о поднятии флага Израиля над зданием правительства. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Александра Шалленберга – главы австрийского МИД, с которым должен был встретиться Зариф.

"Мы сожалеем об этом решении, однако ясно как день, что, когда ХАМАС выпускает более двух тысяч ракет по гражданским целям в Израиле, мы не станем молчать", – цитирует агентство пресс-секретаря.

Зариф должен был обсудить с австрийским коллегой возможное возвращение к международной ядерной сделке, однако теперь эта встреча как минимум откладывается: иранская сторона заявила о том, что ей "больно видеть флаг оккупационного режима" над федеральной канцелярией в Вене.

Накануне Курц заявил о солидарности с израильской стороной. "Террористические атаки на Израиль нужно осуждать самым серьезным образом", – написал Курц в комментарии к фотографии с поднятым флагом.

10 мая резко обострился конфликт между Израилем и Палестинской автономией. За это время из сектора Газа радикальная группировка ХАМАС выпустила по территории Израиля более двух тысяч ракет. В ответ израильские силы проводят операцию возмездия. Накануне представители ХАМАС запросили перемирие.

С 1955 года в Австрии действует закон о вечном нейтралитете и отказе от участия в каких-либо военных альянсах. Вместе с тем в начале 1990-х годов страна открывала своё воздушное пространство для самолётов, задействованных в боевых действиях в Персидском заливе и в конце 1990-х во время операции НАТО на Балканах.