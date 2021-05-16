Арестованные в Беларуси журналисты заявили, что подвергались пыткам

Суд в Могилёве в субботу арестовал двух белорусских журналистов - сотрудника городского новостного сайта Владимира Лаптевича и внештатного корреспондента "Немецкой волны" Александра Буракова - на 20 суток, обвинив их в участии в "несанкционированном мероприятии".

Журналисты были задержаны в среду рядом со зданием областного суда в Могилёве, где проходил процесс над оппозиционным политиком Павлом Северинцем и несколькими другими представителями белорусской оппозиции, - сообщает "Голос Америки". Как сообщила волонтёрская правозащитная группа MayDay в своем Telegram-канале, никакого массового мероприятия под стенами суда него не было, и суд вынес решение, основываясь исключительно на свидетельских показаниях сотрудника милиции.

Во время судебного слушания Бураков заявил о "пытках и бесчеловечном обращении" с ним после задержания и до суда, сообщает "Немецкая волна". Он, в частности, заявил, что его неоднократно будили по ночам, а охранники заставляли раздеваться догола. Ему также не отдали передачу, собранную для него родственниками. Лаптевич, по данным Белорусской ассоциации журналистов, сообщил о таком же отношении к себе. Оба журналисты в знак протеста объявили голодовку.

Немецкая медиакомпания Deutsche Welle ("Немецкая волна") призвала белорусские власти отменить арест журналистов и выразила решительный протест в связи с нарушением прав СМИ. "Обращение с Александром Бураковым показывает, что режим принимает все более радикальные меры против журналистов", - заявил гендиректор медиакомпании Петр Лимбург.

По данным Белорусской ассоциации журналистов, сейчас в стране за решеткой находятся 16 сотрудников независимых СМИ. В частности, почти год в СИЗО находится журналист и блогер, консультант Белорусской службы Радио Свобода Игорь Лосик.