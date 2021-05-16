20% опрошенных россиян готовы привиться ради поездок за границу

Каждый пятый участник опроса среди граждан России, который провёл портал SuperJob, утверждает, что сделает прививку от коронавирусной инфекции только в том случае, если наличие сертификата о прививке станет единственной возможностью поехать за границу. Число опрошенных, давших такой ответ - 20 процентов - больше, чем тех, кто сказал, что планирует сделать прививку в любом случае, их 18 процентов.

Тех, кто не хочет вакцинироваться ни при каких условиях, среди опрошенных, однако, больше, чем представителей первых двух категорий - 42 процента. Всего было опрошено 1600 человек в разных регионах.

Вакцинироваться ради поездки за рубеж готовы 26 процентов опрошенных моложе 34 лет.

Российские власти не публикуют официальной статистики о числе привитых, хотя различные цифры нередко упоминают в своих выступлениях чиновники и руководители государства. 10 мая президент Владимир Путин заявил, что вакцинировались от COVID-19 более 21 млн россиян. Проекты, занимающиеся отслеживанием мировой статистики вакцинации, приводят более низкие цифры - по данным Our World in Data, привились не более 10 процентов россиян (то есть около 14 млн). Темпы вакцинации в России ниже, чем во многих странах Запада, включая США и Великобританию.

В последние дни отмечается рост числа новых выявленных случаев инфекции в Москве. В целом по России, по официальным данным, прирост уже долгое время стабилен - в среднем 8-9 тысяч новых случаев в сутки. Ряд специалистов говорит о возможном начале третьей волны эпидемии. Глава минздрава Михаил Мурашко назвал в воскресенье вопросы о третьей волне "банальными и неуместными", сказав, что лучший способ её избежать - это "прийти и провакцинироваться".

В таких странах, как Израиль, Великобритания, США, ряд государств ЕС, где число вакцинированных составляет десятки процентов, число случаев инфекции существенно сократилось по сравнению с зимними месяцами.

Вакцинация в России производится тремя отечественными препаратами, большая часть прививок делается препаратом "Спутник V". Ряд стран уже сейчас признают вакцинацию "Спутником" как одно из оснований для упрощённого въезда. Однако в ЕС препарат пока не одобрен, при этом Еврокомиссия предложила странам ЕС разрешить въезд тем иностранцам, которые привиты одобренными в союзе вакцинами.