В Москве задержаны участники акции в защиту просвещения

В Москве полиция задержала более 10 участников акции в защиту просветительской деятельности. Она прошла на ступенях главного здания Московского государственного университета в формате встречи с депутатом Госдумы от КПРФ Валерием Рашкиным.

На кадрах трансляции, которую вело Sota Vision, видно, что в акции приняли участие около 150 человек. Задержания начались после того, как провокатор выхватил у депутата микрофон. Также задерживали людей, которые скандировали лозунги или пришли на акцию с плакатами и флагами. Задержан был и предполагаемый провокатор в костюме Чебурашки.

Как сообщает "МБХ медиа", среди задержанных депутат Мосгордумы Павел Тарасов.

В России недавно были приняты поправки к законодательству, ограничивающие возможность просветительской деятельности. Их приняли вопреки возражениям большого числа учёных и общественных деятелей. Онлайн-петицию против нового регулирования подписали почти 250 тысяч человек. Против выступили и три партии в Госдуме. Однако голосов одних только депутатов от "Единой России" оказалось достаточным для принятия.

Сейчас идёт обсуждение подзаконных актов, конкретизирующих, какие именно ограничения будут введены. Проект постановления правительства предусматривает запрет читать лекции и преподавать вне университетов и школ людям без опыта преподавания, лицам, включённым в список "иностранных агентов", должникам по налогам и штрафам. Лекторам для осуществления просветительской деятельности, согласно проекту, придётся заключать договоры с образовательными, научными или культурными учреждениями, следует из документа. Этот прокект, столкнувшийся с резкой критикой, недавно был отправлен на доработку.