В Грузии лидеры партий подписали меморандум об уважении прав ЛГБТ

В Грузии лидеры пятнадцати политических партий обязались защищать права представителей ЛГБТ-сообщества. Политики подписали соответствующий меморандум, составленный при участии американской неправительственной организации – Национального демократического института (NDI), сообщает "Голос Америки".

Лидеры грузинских партий обязались бороться за искоренение дискриминации и насилия по отношению к сексуальным меньшинствам, защищать право на мирные собрания и свободу выражения мнения всех людей, независимо от сексуальной ориентации или гендерной идентичности. Политики обязались не допускать использования языка вражды и разжигания социальной розни в политическом процессе на почве гомофобии.

В грузинской неправительственной организации Tbilisi Pride, в офисе которого состоялось оформление соглашения, пояснили, что меморандум закрепляет этическую позицию участников соглашения, но не обладает силой закона.

"Это беспрецедентный факт в отношение прав меньшинств. Соглашение - важный шаг на пути к осмыслению для осмысления проблемы гомофобии в политической среде, – заявил журналистам представитель Tbilisi Pride Георгий Табагари. Он также сообщил, что правящая в Грузии партия "Грузинская мечта" пока не подписала меморандум, но высказал надежду, что партия власти вскоре присоединится к оппозиционерам и поставит под документом свою подпись.