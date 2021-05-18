Нет шансов или всё по плану? Рунет о рейтингах "Единой России"

"Единая Россия" готовится к выборам и собирается проводить партийные праймериз. Вот что о них пишут люди, скажем так, несколько ангажированные.

Андрей Вышинский:

«Единая Россия» - единственная из партий, которая выдвигает кандидатов на выборы в Госдуму после их победы на праймериз. В партии понимают, что кандидат должен быть одобрен народом, а не навязан.

Праймериз «Единой России» станет конкурентным состязанием лиц и идей. Более половины участников – новые лица: общественники, волонтёры, есть даже известные артисты, такие как Юлия Волкова. Им противостоят действующие депутаты. Следует ожидать захватывающей дух борьбы, увидим, кого выберут избиратели: старожилов или новых политиков.

Павел Пряников:

Про праймериз «Единой России» сейчас идёт много как хвалебных слов, так и критики. Особо отмечу то, что это единственная партия в России, проводящая праймериз. Да, новое дело – новое для всей истории партий в последние сто лет в России - идёт не всегда гладко. Но это хороший внутрипартийный опыт. И остальным партиям его следовало бы применять. Как минимум праймериз должны быть в остальных трёх парламентских партиях страны. Это способ хотя бы 20-30-процентной замены старых лиц, у которых непонятно какие заслуги перед партиями.

Что касается нынешних праймериз ЕР, есть несколько наблюдений. Около 60-70% думской фракции ЕР заявилось на предварительное голосование, все они рассчитывают вновь стать кандидатами от партии. Это очень высокий процент. В любом случае публичные процедуры пойдут всем на пользу.

После окончания процедуры интересно будет посмотреть, сколько пройдут новичков, будет ли внутрипартийная критика (в т.ч. и самого процедурного вопроса).

Третье наблюдение: высокий процент на предварительном голосовании, не являющихся членами партии – примерно половина. Интересна социология по ним. И заодно это тоже для многих будет хороший урок по внутрипартийной демократии.

Леся Рябцева:

ЕдРо продолжает двигать праймериз, даже продлили приём заявок на две недели (так что, может, я все же успею отвезти оригиналы документов и официально зарегистрироваться). Кстати, другие партии то же делать не стали, имеется в виду «проводить предварительное голосование», а могли, хотя бы как «отвёточка». Но, видимо, проще набирать кандидатов закрытым образом, среди своих. Теперь будут пожинать плоды без новых лиц на выборах.

Больше половины заявок у Единой Россия — никак не связаны с партией. Нет, есть, конечно, и самонадеянные действующие депутаты, которые хотят снова пройти в Думу, но как бы эээ. Они, конечно, уже видавшие многое чуваки, но, думаю, подвинуть их все же можно. Конкуренция серьёзная. Зато интереснее будет осенью.

Есть более критичные замечания.

Алексей Дурново:

В праймериз "Единой России"... примут участие: Владимир Драчев, Светлана Журова, Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов, Антон Шипулин, Ирина Роднина, Елена Вяльбе, Сергей Чепиков, Николай Валуев, Наталья Ищенко, Анатолий Карпов, Артур Таймазов. Это далеко не полный список. Я, вот, думаю, а может "Единой России" праймериз в формате Олимпиады провести?

Дмитрий Милин:

Предлагаю всем, кто выступает против ЕР "сломать систему" и устроить "умное голосование наоборот".

Давайте массово примем участие в "праймериз" ЕР проголосовав согласованно за самую беспонтовую кандидатуру, лучше даже и беспартийную (такие тоже принимают участие в "прамериз" ЕР), но точно не за представителей партийной номенклатуры ЕР. Таким образом мы "сломаем игру" АП РФ и номенклатуре ЕР исключив из выборов самых сильных кандидатов от партии власти.

Руслан Шаведдинов:

В Москве очень простой расклад: чем больше людей приведём голосовать, тем крупнее будет разгром ЕдРа. Исторический шанс, давайте поднажмём

Вслед за "Единой Россией" в рейтингах как правило идёт ЛДПР.

Дмитрий Колезев:

Ну ничего себе рейтинг у ЛДПР в Москве — 19%. Так можно и "Единую Россию" (28%) догнать. Голосование за ЛДПР обычно рассматривается как протестное, а на фоне недопуска реальной оппозиции это — "назло мамке уши отморожу" (проголосую за Жириновского). Данные "Левада-центра".

Станислав Белковский:

Логично, если Умное голосование (УмГ) предложит поддержать в мажоритарных округах кандидатов ЛДПР. Ведь в начале прошлого десятилетия А. А. Навальный мог рассматриваться как вполне органичный преемник В. В. Жириновского. См московские рейтинги за 4 месяца до выборов в Госдуму.

В это время пришли новые рейтинги от "Левады", которые показали, что у "Единой России" в Москве рейтинг упал до 15%.

Аббас Галлямов:

Ну что ж, можете продолжать арестовывать и увольнять людей дальше.

Кира Ярмыш:

Неудивительно, что они так хотят признать ФБК экстремистами и запретить всем идти на выборы. С таким рейтингом у них просто нет шансов

Сергей Удальцов:

Рейтинг «Единой России» в Москве просто катастрофически низкий. Значит, власти будут активно применять различные мошеннические технологии, чтобы «натянуть» единороссам приличный результат

Григорий Юдин:

Несколько слов о свежем опросе Левада-центра о выборах в Госдуму в Москве, по которому за «Единую Россию» всего 15%.

1. Это уличный опрос – на мой взгляд, это нестабильная методология с плохо предсказуемыми смещениями. Недавно Russian Field тоже делал уличник в Москве и получил несколько другие цифры. Кроме того, там маленькая выборка, смело прибавляйте допуск 6,5% в обе стороны. Однако это лучше, чем ничто (которым нас исправно потчуют другие большие агентства), и ЛЦ спасибо за эти данные. Последние год-полтора ЛЦ экспериментирует с темами, формулировками вопросов, выборками – сразу пошло много интересных результатов.

2. 15% за ЕР – это от всей выборки. От намеренных голосовать 28%, и это они ещё толком не начинали выкручивать своим избирателям руки. Плюс перераспределение голосов непрошедших партий. Пока я не вижу у ЕР больших проблем. Ясно, что в больших городах их не любят, да им и не больно хочется. В 2016 году у них было в Москве 38% - в этом году есть шансы получить больше.

3. Главный параметр, от которого будет зависеть ход кампании – это будут ли вообще кому-то интересны эти выборы. Это совершенно верно отмечено в сценарном прогнозе выборов от «Петербургской политики» Михаила Виноградова (если не видели, посмотрите).

3а. Пока в Москве у ЕР всё идёт по плану – до выборов осталось четыре месяца, а больше половины москвичей вообще не в курсе, что будут какие-то выборы. Если такая дремота сохранится до сентября, то явку засушат.

Результат будет обеспечиваться силой: уже сейчас видно, как ЕР тренирует свою отвратительную мобилизационную сеть (учителей уже начали заставлять регистрироваться на каких-то сайтах и давить на родителей), в Москве уже напрягают бюджетников. При этом в одномандатных округах в Москве стараются выставлять не бесящих кандидатов, чтобы получивший пинка до урны избиратель не проголосовал назло, а покорно поставил галку, где положено. Недостающие цифры будут рисовать – в 2020 году в Москве это делать научились (в 2019 году всё было сравнительно чисто).

Однако при низкой явке насиловать/рисовать придётся даже не очень много. На выборы в столице придёт 35%, явку напишут до 45%, и ЕР получит до 50%.