Встреча Байдена и Путина может состояться в Швейцарии, считает "Ъ"

Издание "Коммерсантъ" сообщило со ссылкой на свои источники, что намеченная на июнь встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может пройти в Швейцарии. Как пишет "Коммерсантъ", в Кремле отказались комментировать информацию о возможном месте саммита.

Решение о встрече будет во многом зависеть от намеченных на 19-20 мая переговоров между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарём США Энтони Блинкеном.

Глава Госдепартамента США в понедельник завершил визит в Данию и направился в Рейкьявик для участия в заседании Арктического совета, сообщает "Голос Америки". В столице Исландии и должна произойти встреча Блинкена с Лавровым, где, как ожидается, могут быть названы точное время и место первого саммита США и России после инаугурации президента Джо Байдена.