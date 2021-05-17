Полицейский получил 2,5 года по делу о смерти в ДТП "пьяного" ребёнка

Суд в Кировской области приговорил бывшего сотрудника полиции, 47-летнего оперативного дежурного Сергея Меньшикова, к двум с половиной годам колонии-поселения по делу о гибели в ДТП шестилетнего мальчика, у которого затем якобы обнаружили в крови алкоголь.

Меньшиков признан виновным в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть человека.

Кроме того, суд лишил бывшего полицейского права управления транспортными средствами на 3 года, а также взыскал с него 800 тысяч рублей в пользу отца погибшего ребёнка в качестве компенсации морального вреда.

Отмечается, что Меньшиков вину не признал.

Резонансное ДТП с участием сотрудника полиции, который на своём автомобиле насмерть сбил шестилетнего мальчика, катавшегося на велосипеде, произошло 13 июля прошлого года в селе Буйское Уржумского района Кировской области.

По факту аварии было возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого судмедэксперт Сергей Насонов нашёл в крови погибшего ребёнка 0,51 промилле этанола. С этим категорически были не согласны родственники мальчика.

В марте этого года Насонов получил 6 месяцев исправительных работ с удержанием в пользу государства пяти процентов от зарплаты за халатность при производстве экспертизы в рамках расследования гибели ребёнка.

В материалах дела сказано, что в день ДТП эксперт не выехал на место происшествия, образцы крови ребёнка он взял только спустя два дня после смерти и хранил их не в холодильной камере, из-за чего они могли испортиться. Кроме того, обнаружив следы этанола, Насонов не провёл дополнительную проверку и уничтожил образцы крови.