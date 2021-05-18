Джо Байден обнародовал свою налоговую декларацию

Президент и вице-президент США обнародовали в понедельник свои налоговые декларации за 2020 год. Президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден заработали в прошлом году чуть больше 607 тысяч долларов. Вице-президент США Камала Харрис и ее супруг Даг Эмхофф - около 1 миллиона 700 тысяч долларов.

Основные доходы президентской четы составили выплаты из пенсионных фондов, приблизительно треть - выплаты от принадлежащей им компании, куда приходят гонорары за издание книг и за выступления. Джилл Байден также заработала почти 13 тысяч долларов за преподавание английского языка в небольшом коллежде в Вирджинии. 26 процентов доходов Байдены выплатили в качестве федеральных налогов и около 5 процентов - штату Делавар, где они жили до переезда в Белый дом в январе нынешнего года.

Подавляющую часть доходов семьи вице-президента Камалы Харрис составили заработки ее мужа, юриста, специализирующегося в индустрии развлечений и СМИ. Их федеральные налоги составили почти 622 тысячи долларов.

В заявлении Белого дома говорится о том, что, обнародуя информацию о своих доходах, президент "продолжает почти непрерывную традицию", которой следовали его предшественники. Это намек на Дональда Трампа, который отказывался предоставить доступ к своим налоговым декларациям будучи и кандидатом в президенты и в течение своего президентства. Оппоненты Трампа требовали информацию о его налогах, он отказывался ее предоставить, мотивируя это тем, что налоговые декларации находятся в процессе аудита.

Прошлой осенью газета New York Times сообщила, что ее распоряжении оказались налоговые декларации Дональда Трампа. Согласно газете, Трамп в 2016 и 2017 годах выплатил лишь 750 долларов в качестве индивидуальных налогов. Дональд Трамп назвал это сообщение "фальшивкой".