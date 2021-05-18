Мэр Владивостока Олег Гуменюк подал в отставку

Мэр Владивостока Олег Гуменюк во вторник заявил, что уходит в отставку.

Решение об отставке, по его словам, было принято им совместно с полпредом президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым и губернатором края Олегом Кожемяко, сообщил Гуменюк в инстаграме. Он отметил, что хозяйственная деятельность любого мэра "всегда протекает на фоне больших политических процессов, которые зачастую оказываются более значительны для оценки работы главы города".

Ранее вице-премьер, полпред президента Трутнев высказал мнение, что Гуменюк из-за неудовлетворительной работы должен досрочно уйти с поста мэра Владивостока.

Губернатор Приморья Кожемяко в свою очередь добавил, что работа мэра Владивостока не удовлетворяет ни жителей города, ни краевую власть. Он пояснил, что качественных изменений в облике города не произошло, хотя Владивостоку выделяются значительные средства.

В октябре 2019 года Юрий Трутнев отчитал мэра Владивостока Олега Гуменюка за ремонт дорог. "Вы делаете не то, что мы вам поручили. Вы бюджетные деньги тратите не туда", – сказал он.

В сентябре 2020 года в центре Владивостока власти установили новые урны, вазоны и лавочки из гранита, на которые было потрачено 11 миллионов рублей. Однако многим жителям не понравилось благоустройство площади. Активисты также решили запустить флешмоб с упоминанием фамилии мэра Владивостока Олега Гуменюка - #НекрасивоГуменюк. Жителям предлагают делать фото напротив всех новых мест благоустройства, чей внешний вид, практичность и стоимость вызывает у них недовольство. В скандал вмешался Кожемяко и пообещал наказать чиновников за гранитные лавочки.

В конце марта губернатор Кожемяко опубликовал в своем инстаграме видео после поездки по Владивостоку, в котором указал на жалобы жителей на неубранные ветки после "ледяного" дождя, мусорные свалки и плохие дороги. Гуменюк тогда пообещал устранить проблемы в течение месяца.