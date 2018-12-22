Назначен новый мэр Владивостока 

Бывший начальник хозяйственного управления администрации Приморского края Олег Гуменюк назначен исполняющим обязанности мэра Владивостока. Сообщение об этом размещено на официальном городском сайте.

Предыдущий исполняющий обязанности главы города Сергей Шерстюк ушёл в отпуск, из которого вернётся первым заместителем мэра, уточняет Primamedia.

Гуменюк шесть лет проработал в правительстве Амурской области, губернатором которой в это время был избранный губернатор Приморья Олег Кожемяко. Предыдущий мэр Владивостока Виталий Веркеенко ушел в отставку 11 октября, объявив о своём увольнении через социальные сети.

Мэр Владивостока избирается депутатами городской думы, когда пройдут выборы — не сообщается. В декабре в город перенесли из Хабаровска столицу Дальневосточного федерального округа.