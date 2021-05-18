"Аэрофлот" отменил продажу билетов в Турцию на июнь

Авиакомпания "Аэрофлот" прекратила продажу билетов на рейсы в Турцию до конца июня – кроме двух рейсов в неделю, разрешенных оперативным штабом по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.

Официальный представитель "Аэрофлота" Михаил Демин заявил, что продажа билетов на июнь была прекращена, чтобы "не создавать неудобств пассажирам в связи с возможными отменами".

Накануне ряд российских СМИ сообщили, что приостановка авиасообщения с Турцией, которую оперативный штаб ввёл с 15 апреля до 1 июня, будет продлена до 30 июня. В оперштабе не подтвердили эту информацию.

12 апреля Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. Российские власти объяснили это решение ростом числа заражений коронавирусной инфекцией в этих странах. Под ограничения попали и регулярные, и чартерные рейсы. Регулярное сообщение Москва – Стамбул ограничено двумя рейсами в неделю в обе стороны.

С 15 апреля по 1 июня туры в Турцию забронировали 500 тысяч россиян на сумму свыше 30 миллиардов рублей. Им пришлось перенести или отменить поездки.

Наблюдатели отмечают и политическую подоплёку этого решения российских властей. 10 апреля Стамбул посетил президент Украины Владимир Зеленский. На встрече с ним президент страны Реджеп Эрдоган заявил, что Турция не признаёт аннексию Россией Крыма.