СМИ: Медведчук негласно общался с Москвой - и информировал Порошенко

Журналисты украинского расследовательского проекта Bihus.info утверждают, что получили доступ к аудиозаписям телефонных переговоров пророссийского политика Виктора Медведчука за несколько лет, начиная с 2014 года.

Опубликована первая часть расследования. Согласно аудиозаписям, подлинность которых официально не подтверждена, Медведчук с 2014 года, когда Россия аннексировала Крым и начался вооружённый конфликт на востоке Украины, вёл переговоры с высокопоставленными российскими представителями, а также напрямую общался с лидерами поддерживаемых Россией сепаратистов Донбасса. При этом сам он на записях утверждает, что поддерживал негласный контакт с Кремлём по согласованию с тогдашним президентом Петром Порошенко.

Уже с июня 2014 года Медведчук, который приходится кумом президенту России Владимиру Путину, как утверждается, регулярно посещал Администрацию президента и якобы встречался с Порошенко в любое время суток. "При этом он не просто передавал информацию из Москвы, а пытался оказывать влияние на Порошенко и убеждать его принимать те или иные решения, о которых просила Москва, в особенности по поводу организации жизни на оккупированных территориях" - утверждается в расследовании. Его авторы подчёркивают, что Медведчук всё это время находился в оппозиции и не имел никаких официальных полномочий.

Недавно против Медведчука, одного из лидеров партии "Оппозиционная платформа за жизнь", было возбуждено уголовное дело по обвинению в госизмене. Оно касается, однако, не его контактов с сепаратистами, а проекта по добыче полезных ископаемых на шельфе у побережья аннексированного Крыма. Медведчук был отправлен под домашний арест. Ни он, ни Порошенко публикацию Bihus.info пока не комментировали.