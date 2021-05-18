Суд подтвердил отказ возбудить дело в связи с отравлением Навального

Второй западный окружной военный суд в Москве во вторник отклонил жалобу защиты оппозиционера Алексея Навального на отказ Следственного комитета возбуждать уголовное дело в связи с его отравлением в Томске в августе прошлого года.
Суд оставил без изменения решение 235-го гарнизонного военного суда. Заседание длилось всего несколько минут. Сам Навальный, который находится в колонии, и его представители в заседании не участвовали.
Адвокаты Навального просили возбудить уголовное дело против сотрудников ФСБ, упомянутых в расследовании Bellingcat и других СМИ об отравлении оппозиционера. В нём назывались имена предполагаемых сотрудников спецслужбы, которые сопровождали Навального в его поездках по России и были в Томске накануне 20 августа, когда политик почувствовал себя плохо на борту самолёта Томск – Москва. Жизнь Навального удалось спасти. Специалисты в Германии и других странах впоследствии установили, что он был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок". Сам Навальный опубликовал запись своего разговора с одним из предполагаемых сотрудников ФСБ, который фактически признался в преступлении. В ФСБ назвали запись подделкой.
Военное следственное управление Следственного комитета после обращения адвокатов оппозиционера отказало в возбуждении дела, посчитав, что "конкретных сведений об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления в действиях сотрудников ФСБ РФ, в заявлении не содержится". Это решение было обжаловано в суде. Сегодня жалобу отклонила уже вторая судебная инстанция.
Уголовное дело власти отказались возбуждать не только против сотрудников ФСБ, но и по самому факту отравления Навального. При этом проверка обстоятельств его госпитализации формально продолжается.
- Навальный сейчас находится в колонии. Он восстанавливается после голодовки, которую держал более трёх недель. Власти в последние месяцы усилили давление на его сторонников. Правозащитники и страны Запада призывают его освободить, называя политзаключённым, и расследовать отравление.
- Если бы выборы президента России состоялись в ближайшее воскресенье, за Алексея Навального были бы готовы проголосовать 5 процентов опрошенных "Левада-центром" (организация включена властями РФ в реестр "иностранных агентов") жителей Москвы – это больше, чем показатели любого другого политика, кроме действующего президента Владимира Путина (его рейтинг 33 процента). По всей России за Навального готовы голосовать 2 процента опрошенных.
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