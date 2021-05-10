Бывший главврач больницы, где лежал Навальный, до сих пор не найден

В Омской области возобновились поиски министра здравоохранения региона Александра Мураховского. Их приостанавливали на ночь, отметили в областном управлении МВД.
Мураховский пропал 7 мая. Он уехал на квадроцикле в лес с охотничьей базы в деревне Поспелово, в Большеуковском районе, и не вернулся. О его пропаже стало известно в воскресенье. Как отмечает "Интерфакс", около суток знакомые пытались разыскать чиновника самостоятельно, но 8 мая были вынуждены обратиться в полицию. 9 мая поисковики обнаружили в шести с половиной километрах от охотничьей базы квадроцикл министра, однако самого его найти не удалось до сих пор.
Александр Мураховский – бывший главный врач больницы, в которой в прошлом году лежал оппозиционный политик Алексей Навальный – до транспортировки в Берлин. Навальному после экстренной госпитализации 20 августа с борта самолёта, летевшего в Москву из Томска, омские врачи поставили диагноз "нарушение обмена веществ". Сам оппозиционер и его соратники уверены, что Навальный был отравлен боевым веществом "Новичок", присутствие которого в образцах политика позднее подтвердили несколько европейских лабораторий и берлинские врачи.
Александр Мураховский возглавил Минздрав Омской области в начале ноября 2020 года после отставки прежнего министра Ирины Солдатовой. Её объявили в международный розыск и заочно арестовали по обвинению в многомиллионных махинациях при закупках медоборудования.
В 2021 году умерли бывший заместитель Мураховского по анестезиологии и реанимации Сергей Максимишин и глава отделения травматологии и ортопедии омской больницы Рустам Агишев, напоминает "Коммерсантъ".
Алексей Навальный, который по возвращению в Россию в январе был арестован и позднее отправлен в колонию отбывать наказание по делу "Ив Роше", считает, что за его покушением стоят российские спецслужбы. Он также говорит о причастности к отравлению лично президента России Владимира Путина. Кремль все обвинения отрицает. Власти ставят под сомнение сам факт отравления Навального на территории России.
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