Киргизия ввела внешнее управление на золотом руднике Кумтор

Парламент Киргизии проголосовал за введение временного внешнего управления на высокогорном золоторудном месторождении "Кумтор" - одном из крупнейших предприятий страны и крупнейшем золотом руднике в странах бывшего СССР.

Постановление об этом на внеочередном заседании парламента 17 мая поддержал 91 депутат, против не высказался ни один парламентарий - сообщает Радио Азаттык - Киргизская служба Радио Свобода. Контроль над предприятием, таким образом, от управлявшей им канадской компании Centerra Gold перешёл к кабинету министров Киргизии. Ранее закон, разрешающий правительству временно взять на себя управление рудником, подписал президент Садыр Жапаров. В парламенте звучат голоса о необходимости национализации рудника. Сообщалось также об интересе к нему китайских инвесторов.

Власти Киргизии обвиняют компанию Centerra Gold со штаб-квартирой в Торонто в недостаточных выплатах в госбюджет и в нарушениях экологических норм. Ранее была создана комиссия по проверке деятельности компании, эксплуатирующей рудник. Эта комиссия в мае предложила взыскать с канадской компании около 5 млрд долларов и ввести на руднике внешнее управление. В ответ Centerra Gold инициировала арбитражное разбирательство против властей Киргизии.

При этом Киргизия является крупнейшим акционером канадской компании - государству принадлежит в ней доля в 26 процентов. Руководство компании признало утрату контроля над рудником, заявив, что это произошло ещё 15-16 мая. Оно обвинило киргизские власти в нарушении прав собственности.

Министры иностранных дел и внешней торговли Канады выпустили заявление, в котором выразили разочарование решением киргизских властей - сообщает "Голос Америки". "Потенциально это будет иметь далеко идущие последствия для прямых иностранных инвестиций в Киргизскую Республику" - говорится в заявлении.

На долю "Кумтора" приходится около 10 процентов ВВП Киргизии.