Путин наградил Чайку и Беглова орденами "За заслуги перед Отечеством"

Президент России Владимир Путин наградил Юрия Чайку, своего полномочного представителя в Северо-Кавказском федеральном округе, орденом "За заслуги перед Отечеством" первой степени, а губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова - этим же орденом, но второй степени.

В документе, который опубликован на портале правовой информации, сказано, что Чайка награждён "за большой вклад в обеспечение деятельности президента Российской Федерации и многолетнюю добросовестную работу".

Ранее Путин продлил срок службы Чайки, которому 21 мая исполнится 70 лет, ещё на год.

Юрий Чайка вступил в должность представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе в январе 2020 года. До этого он долгое время был генеральным прокурором России. Его служба сопровождалась многочисленными коррупционными скандалами. В частности, оппозиционер Алексей Навальный доказывал, что сын Чайки занимается рейдерскими захватами и связан с жёнами лидеров банды Цапков, замешанной в десятках убийств. Генпрокурор тогда заявил, что за расследованием Навального стоит бизнесмен Уильям Браудер, впоследствии объявленный по российскому ТВ американским и британским шпионом.