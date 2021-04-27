Зачем нужны правозащитники. Московской Хельсинской Группе 45 лет

Зачем нужны правозащитники. Могут ли они оставаться вне политики. И почему старейшая российская правозащитная организация называется хельсинской группой.
К 45-летию Московской Хельсинской Группы
В подкасте участвуютЖ
Сопредседатель Московской Хельсинской Группы (МХГ) Вячеслав Бахмин
Член МХГ, доктор юридических наук Илья Шаблинский
Координатор общественных кампаний МХГ Николай Кретов
Историк Геннадий Кузовкин
К 45-летию Московской Хельсинской Группы
В подкасте участвуютЖ
Сопредседатель Московской Хельсинской Группы (МХГ) Вячеслав Бахмин
Член МХГ, доктор юридических наук Илья Шаблинский
Координатор общественных кампаний МХГ Николай Кретов
Историк Геннадий Кузовкин