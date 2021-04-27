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Зачем нужны правозащитники. Московской Хельсинской Группе 45 лет

Зачем нужны правозащитники. Московской Хельсинской Группе 45 лет
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Зачем нужны правозащитники. Московской Хельсинской Группе 45 лет

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Зачем нужны правозащитники. Могут ли они оставаться вне политики. И почему старейшая российская правозащитная организация называется хельсинской группой

Зачем нужны правозащитники. Могут ли они оставаться вне политики. И почему старейшая российская правозащитная организация называется хельсинской группой.
К 45-летию Московской Хельсинской Группы

В подкасте участвуютЖ
Сопредседатель Московской Хельсинской Группы (МХГ) Вячеслав Бахмин
Член МХГ, доктор юридических наук Илья Шаблинский
Координатор общественных кампаний МХГ Николай Кретов
Историк Геннадий Кузовкин

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