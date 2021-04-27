Зачем нужны правозащитники. Московской Хельсинской Группе 45 лет

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Зачем нужны правозащитники. Могут ли они оставаться вне политики. И почему старейшая российская правозащитная организация называется хельсинской группой.

К 45-летию Московской Хельсинской Группы



В подкасте участвуютЖ

Сопредседатель Московской Хельсинской Группы (МХГ) Вячеслав Бахмин

Член МХГ, доктор юридических наук Илья Шаблинский

Координатор общественных кампаний МХГ Николай Кретов

Историк Геннадий Кузовкин

