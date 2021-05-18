В Испанию из Африки за одни сутки прибыли 6000 мигрантов

В испанский анклав Сеута из соседнего Марокко за одни сутки прибыло почти 6000 мигрантов из Африки. Представитель испанских властей заявил, что среди мигрантов примерно четвёртую часть составляют несовершеннолетние. Преодолевать пограничные заграждения им пришлось вплавь или пешком через мелководье.

Премьер-министр Испании, Педро Санчес пообещал восстановить порядок. Испанская сторона заявила, что уже отправила обратно около 2700 человек. Однако всем несовершеннолетним разрешено остаться на испанской территории, сообщает Би-би-си. Большинство мигрантов – выходцы из Марокко.

Испанские военные оказывают помощь полиции у главного контрольно-пропускного пункта в южной части анклава.

Министр внутренних дел Фернандо Гранде Марласка заявил, что для поддержания порядка в анклав прибыли 200 военнослужащих и 200 полицейских. Численность пограничного отряда, обычно дислоцированного в Сеуте, составляет 1100 человек. Население испанского анклава Сеута – 80 000.