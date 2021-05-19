Манижа, представляющая Россию, вышла в финал "Евровидения"

Певица Манижа, представляющая Россию на "Евровидении" в 2021 году, вышла в финал конкурса, который проходит в Роттердаме (Нидерланды).

В полуфинале Манижа исполнила песню Russian Woman ("Русская женщина"). Певица появилась на сцене в платье, сшитом из тканей, которые прислали женщины разных национальностей со всей России. Во время выступления она сменила наряд.



В интервью РИА "Новости" Манижа рассказала, что платье символизирует многовековые традиции, которые не дают женщине "выйти и освободиться".

В финал "Евровидения", который пройдёт 22 мая, помимо Манижи, вышли представители ещё девяти стран — Норвегии, Израиля, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии и Украины.

Манижа — российская певица таджикского происхождения. После её выдвижения на конкурс - она стала победительницей голосования зрителей, которое организовал Первый канал - в интернете стали появляться ксенофобные комментарии об исполнительнице. Следственный комитет начал проверку текста песни на наличие признаков возбуждения ненависти либо вражды.

Манижа Сангин родилась в 1991 году в Таджикистане, спустя несколько лет её семья переехала в Москву. Занимается музыкой с 12 лет. Известна как автор музыкальных видеоколлажей в инстаграме. В декабре 2020 года стала первым российским послом доброй воли Агентства ООН по делам беженцев. Участвовала в кампании против домашнего насилия в России.