Ссылки для упрощенного доступа

site logo site logo
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Манижа, представляющая Россию, вышла в финал "Евровидения"

Манижа

Певица Манижа, представляющая Россию на "Евровидении" в 2021 году, вышла в финал конкурса, который проходит в Роттердаме (Нидерланды).

В полуфинале Манижа исполнила песню Russian Woman ("Русская женщина"). Певица появилась на сцене в платье, сшитом из тканей, которые прислали женщины разных национальностей со всей России. Во время выступления она сменила наряд.

В интервью РИА "Новости" Манижа рассказала, что платье символизирует многовековые традиции, которые не дают женщине "выйти и освободиться".

В финал "Евровидения", который пройдёт 22 мая, помимо Манижи, вышли представители ещё девяти стран — Норвегии, Израиля, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии и Украины.

Манижа — российская певица таджикского происхождения. После её выдвижения на конкурс - она стала победительницей голосования зрителей, которое организовал Первый канал - в интернете стали появляться ксенофобные комментарии об исполнительнице. Следственный комитет начал проверку текста песни на наличие признаков возбуждения ненависти либо вражды.

Манижа Сангин родилась в 1991 году в Таджикистане, спустя несколько лет её семья переехала в Москву. Занимается музыкой с 12 лет. Известна как автор музыкальных видеоколлажей в инстаграме. В декабре 2020 года стала первым российским послом доброй воли Агентства ООН по делам беженцев. Участвовала в кампании против домашнего насилия в России.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG