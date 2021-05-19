Журналистка Tut.By Катерина Борисевич вышла на свободу

Журналистка белорусского портала Tut.by Катерина Борисевич, осужденная по уголовному делу о разглашении врачебной тайны, вышла сегодня утром на свободу из колонии в Гомеле.

Пользователи обратили внимание на жёлтую бирку на одежде Катерины Борисевич. Согласно письму Департамента исполнения наказаний по городу Минску и Минской области от 23 июля 2019 года в белорусской пенитенциарной системе используются три цвета для маркировки заключенных: зелёный, жёлтый и красный, пишет The Village.

"Желтая" бирка обозначает "склонные к экстремизму". Эти заключённые обязаны всегда находиться в первых рядах на проверках, получать письма только с бытовой информацией и выполнять любое распоряжение администрации, иначе человек лишается звонков, свиданий, передач и может быть помещён в штрафной изолятор.

Борисевич задержали в ноябре прошлого года. 2 марта суд в Минске приговорил журналистку к шести месяцам колонии. Поводом к уголовному делу послужила статья журналистки о смерти активиста Романа Бондаренко. В материале со ссылкой на медицинские документы утверждалось, что в крови Бондаренко не обнаружили этанола, хотя сам Александр Лукашенко заявлял, что активист был пьян.

Вместе с Борисевич по делу проходил и врач городской больницы скорой помощиАртем Сорокин, которого суд также посчитал виновным в умышленном разглашении врачебной тайны и приговорил к двум года лишения свободы с отсрочкой наказания на один год.

В белорусской оппозиции отмечают, что за убийство Романа Бондаренко до сих пор никого не задержали и предполагают, что его забили до смерти сотрудники правоохранительных органов.

18 мая Комитет государственного контроля Беларуси объявил о возбуждении уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в отношении руководителей издания Tut.by. В редакции и дома у журналистов пришли обыски. Задержаны более 10 сотрудников издания. Сайт Tut.by заблокировали.