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Сотрудники ФБК вызваны на допросы в СК по уголовному делу о растрате в фонде

В Москве сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (включён российскими властями в список "иностранных агентов") вызвали на допросы в Следственный комитет по делу о мошенничестве, возбужденному в отношении Алексея Навального и "иных лиц". Об этом сообщил в телеграме директор ФБК Иван Жданов.

Полицейские пришли с повестками к соратникам Навального в ночь на 19 мая, пытаясь, как написал Жданов, "просунуть документы в дверные щели" или "прислюнявить к двери". Полицейские рассказали, что им нужно срочно вызвать на допрос около 70 сотрудников ФБК.

Жданов также опубликовал в твиттере фото одной из повесток. В ней предлагается явиться в Следственный комитет 19 мая на допрос в качестве свидетеля.

Директор ФБК отметил, что это первые действия следственных органов по уголовному делу о мошенничестве в отношении Навального за почти шесть месяцев с момента его возбуждения.

В конце прошлого года Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере против основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и его неназванных соратников. Утверждается, что они растратили 356 миллионов рублей пожертвований, собранных на работу их фондов, в том числе ФБК.

Возбуждение нового дела Навальный прокомментировал в твиттере словами: "Путин, похоже, просто бьется в истерике".

По предъявленной статье политику может грозить до 10 лет лишения свободы.

  • 2 февраля Симоновский суд Москвы отправил Алексея Навального в колонию по уголовному делу "Ив Роше" 2013 года, первый приговор по которому Европейский суд по правам человека потребовал пересмотреть. Оппозиционер должен будет провести в заключении около двух с половиной лет.

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