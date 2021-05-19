В Москве сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (включён российскими властями в список "иностранных агентов") вызвали на допросы в Следственный комитет по делу о мошенничестве, возбужденному в отношении Алексея Навального и "иных лиц". Об этом сообщил в телеграме директор ФБК Иван Жданов.

Полицейские пришли с повестками к соратникам Навального в ночь на 19 мая, пытаясь, как написал Жданов, "просунуть документы в дверные щели" или "прислюнявить к двери". Полицейские рассказали, что им нужно срочно вызвать на допрос около 70 сотрудников ФБК.

Жданов также опубликовал в твиттере фото одной из повесток. В ней предлагается явиться в Следственный комитет 19 мая на допрос в качестве свидетеля.

Директор ФБК отметил, что это первые действия следственных органов по уголовному делу о мошенничестве в отношении Навального за почти шесть месяцев с момента его возбуждения.



В конце прошлого года Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере против основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и его неназванных соратников. Утверждается, что они растратили 356 миллионов рублей пожертвований, собранных на работу их фондов, в том числе ФБК.

Возбуждение нового дела Навальный прокомментировал в твиттере словами: "Путин, похоже, просто бьется в истерике".

По предъявленной статье политику может грозить до 10 лет лишения свободы.