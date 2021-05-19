Госдума проголосовала за выход России из Договора по открытому небу

Депутаты Госдумы единогласно проголосовали за выход России из международного Договора по открытому небу, который предусматривал взаимные военные инспекции разведывательными самолётами 35 стран мира.
11 мая законопроект о денонсации договора внёс в Госдуму президент России Владимир Путин. 2 июня это решение предстоит утвердить Совету Федерации, после чего документ поступит на подпись президенту. Через шесть месяцев после утверждения денонсации главой государства Россия выйдет из Договора.
- В мае 2020 года о выходе из договора сообщили Соединённые Штаты. Администрация президента Трампа объяснила это решение нарушениями соглашений со стороны России. В частности, претензии Вашингтона вызвала попытка Москвы ограничить полёты рядом с границами признанных только Россией сепаратистских республик на территории Грузии и заставить контролирующие самолёты садиться на посадку на аэродромы в аннексированном Крыму.
- В январе о намерении России покинуть договор объявил российский МИД. Сегодня заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябов заявил, что Москва не видит оснований для пересмотра позиции по ДОН. Ранее Госдепартамент США призывал Москву "предпринять шаги, чтобы вернуться к выполнению договора".
- Страны НАТО и бывшего Варшавского договора подписали документ в 1992 году в Хельсинки. Он позволяет участникам совершать невооружённые разведывательные полёты в воздушном пространстве друг друга для контроля над перемещениями армий и военной техники.
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