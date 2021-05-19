Госдума проголосовала за выход России из Договора по открытому небу

Депутаты Госдумы единогласно проголосовали за выход России из международного Договора по открытому небу, который предусматривал взаимные военные инспекции разведывательными самолётами 35 стран мира.

11 мая законопроект о денонсации договора внёс в Госдуму президент России Владимир Путин. 2 июня это решение предстоит утвердить Совету Федерации, после чего документ поступит на подпись президенту. Через шесть месяцев после утверждения денонсации главой государства Россия выйдет из Договора.