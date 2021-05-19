Половина россиян с ВИЧ не получила годовой курс терапии

Почти 600 тысяч человек от общего числа ВИЧ-инфицированных пациентов в России в 2020 году не получали терапию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ежегодный доклад Коалиции по готовности к лечению, в котором проанализированы госзакупки необходимых при ВИЧ препаратов.

Закупленные в 2020 году лекарства от вируса иммунодефицита человека покрывают потребности только около 46 процентов зарегистрированных пациентов – это 505 тысяч годовых курсов, говорится в исследовании.

Полученные экспертами цифры отличаются от официальных данных Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Роспотребнадзора. Согласно им, в прошлом году терапию проходили 605 тысяч пациентов или 53 процента от общего числа ВИЧ-положительных в стране. Разница в показателях связана с тем, что авторы доклада не учитывали тех, кто начинал и потом прерывал лечение.

Как отмечается в исследовании, большинство закупок в прошлом году взял на себя Минздрав (85%), потратив на это почти 31 миллиард рублей. Учреждения ФСИН сделали десять процентов закупок, и только 4 процента от всех закупленных курсов приобрели регионы. Однако, как отмечают эксперты, в региональных закупках цена на один и тот же препарат может различаться в несколько раз.

Пациенты с ВИЧ регулярно жалуются и на недостаток лекарственных препаратов.

Россия остается одной из 21 стран мира с "высоким бременем ВИЧ". По официальным данным, в России насчитывается более одного миллиона человек с диагнозом ВИЧ-инфекция.