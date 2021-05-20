"Вышибли из политики". Соцсети о приговоре Платошкину

Вынесен приговор историку, публицисту, популярному видеоблогеру Николаю Платошкину. Изначально обвинение требовало шесть лет лишения свободы.

Любовь Соболь:

Платошкину запросили 6 лет, завтра приговор. Офигеть. Все потому что он вёл популярный ютуб-канал и был не согласен с властью. Не разделаю всех взглядов Платошкина, но весь этот суд - давление на независимого политика с иной точкой зрения, набирающего популярность. Свободу!

Илья Азар:

без всяких «но» и «хотя» считаю, что Платошкин должен быть завтра освобожден в зале суда - совершенно абсурдное дело против вполне системного политика (но так с репрессиями всегда и бывает) и людоедское требование обвинения

Борис Кагарлицкий:

Суд над лидером «Движения за новый социализм» Николаем Платошкиным становится очередной вехой в кампании репрессий, развернутых руководством страны против оппозиции.



Ждем приговора по делу. Можно, конечно, надеяться, что требования прокуратуры (6 лет заключения) завышены, чтобы суд мог проявить милосердие и все бы с облегчением вздохнули: не замучили человека до смерти, и то хорошо.

Борис Кагарлицкий



Но в том-то и дело, что любой приговор по делу Платошкина кроме полного и безоговорочного оправдания будет актом произвола, преступлением против закона и здравого смысла.

Свободу Николаю Платошкину! Свободу всем политзаключенным!

Станислав Белковский:

Николаю Платошкину грозят 6 лет тюрьмы. Кто заступится? Даст ли ему Amnesty International статус узника совести - в полном соответствии с новейшими, уточненными после недавнего скандала вокруг А. А. Навального правилами этой организации?

Алексей Шабуров:

Я почти ничего не знаю про Николая Платошкина, которого хотят посадить на шесть лет. Выступлений его не видел и не горю желанием.

Но есть одна интересная деталь.

Существует такая известная в узких кругах книга Эдварда Люттвака "Государственный переворот: практическое пособие". Она написана в 1960-е годы на тогдашнем историческом материале.

По сути это просто анализ механизмов госпереворота, но сделанный в провокационной манере - как инструкция по организации переворотов.

Если прочитать книгу вдумчиво, то понятно, что никакой переворот по ней организовать нельзя - скорее наоборот, убедиться, что это рискованное и трудозатратное мероприятие.

Но все равно удивительно, как книгу с таким названием издали в России, а не признали экстремистским материалом.

Так вот.

На русский язык эту книгу перевел не кто иной как Николай Платошкин. И не только перевел, но и написал еще пару (не очень умных) статей к русскому изданию. Статьи, понятное дело, тоже про госпереворот.

И вот тут-то, я думаю, у товарищей майоров и сошелся паззл. Человек выступает с политическими заявлениями, пишет статьи и переводит книги про государственный переворот - явно опасный подрывной элемент, надо посадить от греха подальше.

Борис Рожин:



Судя по тому, что публикуют о суде, основной виной Платошкина стали ролики, где он призывал к протестным акциям на фоне ограничительных мер против коронавируса и обвинял власти РФ в неэффективности борьбы с коронавирусом, а также виновности властей РФ в пандемии.

На мой взгляд, если суд считает, что Платошкин распространял фейки о коронавирусе, с тем же успехом он мог бы поинтересоваться и Михалковым, который про происки Билла Гейтса вещал на федеральном канале.

Но результат - пять лет условно.

Александр Плющев:

Технично и хладнокровно вышибли из политики. И остальным блогерам назидание.

Дмитрий Гудков:

«По словам свидетелей, Платошкин обладает даром убеждения, ему сложно не поверить».

И вот за это 5 лет условно и штраф 700 тысяч. За дар убеждения.

А на самом деле – за то, что рейтинг превысил 2%. Попал под радар.

У Навального – пионеры, у Платошкина – пенсионеры. Деление условное, но в Кремле видят именно так. И мелкой дрожью жаб мучительно дрожат.

Сергей Смирнов:

Платошкину дали 5 лет условно. По нынешним временам это выглядит как оттепель. Вернее даже ОТТЕПЕЛЬ.

Но учтите, там очень странное обвинение. К примеру склонение к массовым беспорядкам. Это вообще как понимать? Не организация и не призыв. Вторая статья это фейкньюс.

Причины уголовного дела абсолютно непонятны. Кому мог помешать и навредить Платошкин – неясно.

Николай Ляскин:

Платошкину 5 лет условно. Опять радуемся тому, что невиновному человеку дали условный срок, а не реальный.

Татьяна Становая:

Фактически "оправдание". Решено не создавать еще одного конфликта с КПРФ.

Андрей Пивоваров:

Несмотря на чудаковатый образ, он имеет немало последователей и на выборах был бы не нужен власти.

Послушаем и охранителей.

Андрей Перла:

Про Платошкина и приговор ему.

В России условный срок равноценен оправдательному приговору. Почти при любом составе преступления.

Таким образом, это не государство победило Платошкина, а наоборот.

Государство не может позволить себе человека, обвиненного в попытке захвата власти (!) И организации массовых беспорядков (!) Осудить условно.

Это слабость, непростительная и ненужная.

Сергей Марков:

Почему осудили Николая Платошкина? За США. Николай Платошкин уже год под арестом и сейчас получил 5 лет условного срока. А требовал прокурор 6лет реального срока.То есть человека отключили от политики. За призывы к массовым беспорядкам. Еще недавно Платошкин был любимцем российских телеканалов и основных политических ток-шоу. Выступал в месяц десятки раз. Платошкин очень образованный человек, с огромным дипломатическим и политическим опытом. Его движение за новый социализм, хотя и критиковало власть, но не было слишком радикальным и не было очень известным. Почему такие жесткие решения?

Никто толком не говорит. Но можно реконструировать ситуацию.

Николай Платошкин рассматривается не просто как левый критик власти, а как американский агент, внедренный в левую среду с целью вывести левых на будущий российский антипутинский Майдан, который организуется спецслужбами США . Считается, что если на антипутинском Майдане будут только прозападные либералы, - он политически обречен на непопулярность и даже ненависть со стороны большинства. Но левые идеи социальной справедливости очень популярны. И если левые окажутся на антипутинском Майдане, то это может дать этому Майдану реальную поддержку в обществе.

Поэтому именно псевдолевый проамериканский антипутинский потенциальный майданщик Николай Платошкин вызвал такую жесткую реакцию российской власти. Конечно, Николаю Николаевичу все сочувствуют, кто его лично знает. И мы сочувствуем. Все желаем ему свободы. Но не дать антипутинскому прозападному Майдану надеть на свою волчье тело овечью фальшивую шкурку левых идей, - совершенно необходимая работа российской власти. А Николая Николаевича мы поздравляем с выходом на свободу. Насколько я понимаю, он не получил реальный срок 6 лет, как просило обвинение, а только 5 лет условно, потому что сдал все таки своих американских кураторов. Ну и правильно. Навальный должен брать с него пример.

Иван Курилла:

Сергей Марков тут вот очень точно проговаривает простую манипуляцию, которую власти взяли на вооружение в 2012 (конечно, у нее намного более давние корни, - но вот с 2012 это стало лейтмотивом политического фреймирования): любая альтернатива Путину - справа ли, слева, сверху или снизу, - немедленно маркируется как американский агент. То есть Платошкин и Навальный тут оказываются неразличимы: оба представляли угрозу, оба оказались в тюрьме, - а Марков нам объясняет, что они там оказались не за то, за что их судили, а потому что они - "американские агенты".

Антон Орехъ:

Сценарий уж отработан. Сначала затевается какое-то безумное дело. Выбирается человек заведомо ни в чем не виноватый и ему пытаются впаять максимально дикий приговор. Это важно: человек действительно должен быть невиновен, а приговор действительно должен быть жесток. После этого начинается тестирование общественного мнения – как оно отреагирует? Не факт, что максимальная огласка и возмущение спасут фигуранта от наказания, но всё-таки шумиха повышает его шансы на спасение. И в качестве такого спасения выступает условный срок. Перечислять все подобные дела я не стану – они еще не стерлись из памяти.

Теперь в эту коллекцию попал Николай Платошкин. Для которого условный срок и штраф тоже стали синонимом оправдания в суде. Потому что в нашем суде настоящее стопроцентное оправдание просто невозможно. И все-таки, при всей внешней типичности, дело Платошкина отличается от аналогичных. Во-первых, долгое время невозможно было понять за что, в принципе, можно было его сажать. Его взгляды – это смесь популизма со сталинизмом, но методы он декларировал подчеркнуто мирные! Что не помешало обвинить его чуть ли не в попытке мятежа. Потому что он якобы под видом законных митингов планировал провести противоправные. Таким образом, надо учесть на будущее, что даже согласованный мирный митинг могут задним числом объявить несанкционированным насильственным актом – просто потому, что следователи умеют читать мысли и догадываться о ваших планах лучше, чем вы сами.

Платошкина обвиняли и в том, что под видом достоверной информации он распространял фейки. Но какие! Он, например, полагал, что власти должны были закрыть границы, чтобы остановить распространение коронавируса или, что карантин нужен власти для того, чтобы остановить наплыв больных в больницы. Но в этих тезисах вообще нет сведений как таковых – ни фейковых, ни правдивых. Это точка зрения, на которую любой имеет право. Тем более что карантин во всем мире действительно нужен для того, чтобы снизить нагрузку на систему здравоохранения, а что нагрузка эта велика, неоднократно заявлялась год назад, когда возбудили дело, на всех уровнях.

Таким образом, Платошкина наказывали за выражение своего мнения и за попытку провести мирный, согласованный протест. При этом он просидел год в настоящей изоляции в своей квартире, ему не разрешили заключить брак со своей гражданской женой, потому что тогда они смогут жить вместе, а жена является свидетелем по делу и он может на нее повлиять. В общем, тут вам и Оруэлл, и Кафка и всё на свете. И важно при этом помнить, что Николай Платошкин – это не сторонник Навального или прозападный либерал. И это говорит о том, что мочить и давить власти готовы вообще всех, кто хоть как-то отклоняется от общей линии. Пока сроки бывают условными, а штрафы измеряются суммами с пятью нулями, но надолго ли это?