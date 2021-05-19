Суд в Москве приговорил к 5 годам условного срока и штрафу в 700 тысяч рублей видеоблогера Николая Платошкина. Он был признан виновным в склонении к массовым беспорядкам и распространении недостоверных новостей. Прокуратура требовала приговорить его к 6 годам колонии.

Платошкин был отправлен по домашний арест в июне прошлого года. Видеоблогер возглавляет общественное движение "За новый социализм" и стал известен как критик российской власти с прокоммунических позиций. Он выдвигался как кандидат на довыборы в Госдуму от КПРФ и заявлял о своём намерении баллотироваться на пост президента России.

Политик, работавший раньше в российском министерстве иностранных дел, активно привлекался к эфирам контролируемых государством телеканалов, что нетипично для оппозиции в России. У его канала в ютьюбе почти 600 тысяч подписчиков.

Он свою вину не признал. Его соратники отмечают жёсткость условий домашнего ареста, под которым он находился: ему было запрещено выходить на балкон и лестничную клетку. Прогулки ему были запрещены под предлогом того, что он, с точки зрения следствия, мог скрыться в посольстве Камбоджи (выбор страны следствие не объясняло).

Международная правозащитная организация Amnesty International признала его узником совести. В сообщении правозащитников дело против него было названо необоснованным нарушением его права на свободу выражения мнений и свободу мирных собраний.

Отмечено, что Платошкин лишь высказал предположение о готовности своих сторонников принять участие в возможных протестных акциях, а также выступил с критикой мер, принимаемых властями в связи с пандемией COVID-19.

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