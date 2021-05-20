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Семья подростка, назвавшего Кадырова шайтаном, публично извинилась

Рамзан Кадыров

Отец и родственники подростка, который в одном из комментариев в инстаграме назвал главу Чечни Рамзана Кадырова шайтаном, извинились перед ним. Видео с извинениями показал государственный телеканал "Грозный".

Отец 15-летнего школьника попросил прощения "за неправильное воспитание" сына и пообещал заняться им всерьёз. В это время сам подросток сидел рядом с отцом.

Кроме того, в ролике, опубликованном телеканалом, показывают пятерых мужчин, которые называют подростка родственником и говорят, не смотря в камеру, что им стыдно за его поведение.

По словам корреспондента ЧГТРК "Грозный", подросток родом из Дагестана, сейчас он с отцом живет в подмосковном Чехове.

17 мая во время эфира в инстраграме Кадыров пригрозил найти и уничтожить комментатора, который назвал его "шайтаном".

Практика принудительных или вынужденных извинений на камеру стала обычной в Чечне. Критики Кадырова и их родственники нередко подвергаются унижениям и публичному порицанию.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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