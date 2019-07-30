На чеченском телевидении 46 минут показывали извиняющегося подростка

Чеченская гостелерадиокомпания "Грозный" (ЧГТРК) показала сюжет о местном подростке, который со слезами извиняется за критику властей республики в Инстаграме. На вышедшую в эфир 26 июля программу обратило внимание Би-би-си.

Материал под названием "Экстремистский комментарий и его последствия" посвящён сообщениям, которые разместил 16-летний Магомед Ахматов. В них житель Чечни высмеивал деятельность благотворительного фонда имени Ахмата Кадырова и называл "шайкой" окружение президента России Владимира Путина.

В сюжете мальчик извиняется перед властями Чечни, после чего выслушивает упрёки муфтия Чеченской республики Салаха Межиева. Тот иногда прерывает длительную речь, чтобы прочитать распечатанные на нескольких листах комментарии юноши в Инстаграме.

В видео также выступает некий Ибрагим Берсанов, которого представляют, как друга Ахматова. Берсанов рассказывает, что его друг "не выходил из дома по несколько дней". "Вот это уже был сигнал!", – комментирует закадровый голос.

Интервью чеченскому телевидению также дала мать Магомедова, которая одна воспитывает еще троих детей. Аза Ахматова выступает на фоне иномарки и большого, отремонтированного дома, который, как утверждается, принадлежит ей. Кроме неё дело прокомментировал еще дядя Ахматова, который по словам тележурналистов "осознаёт, что за поступок племянника по всем чеченским законам нужно отвечать".

В конце видео показана беседа главы Чечни Рамзана Кадырова с министром чеченского правительства Джамбулатом Умаровым. В ней Кадыров утверждает, что "профилактика экстремизма среди молодёжи" является одним из самых приоритетных направлений работы руководства республики.