"Это будет не ГУЛАГ": глава ФСИН о трудовых лагерях для осуждённых

Директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников подтвердил готовность ФСИН организовать трудовые лагеря для заключенных на крупных объектах, где не хватает рабочей силы. При этом он подчеркнул, что "это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые достойные условия, потому что этот человек уже будет трудиться в рамках общежития или снимать квартиру, при желании с семьей, получать достойную зарплату", — цитирует Калашникова ТАСС.

По его словам, сейчас в России примерно 188 тысяч заключенных имеют право попросить заменить неотбытую часть срока на принудительные работы.

В настоящий момент, заявил глава ФСИН, проблема нехватки рабочей силы решается на многих крупных объектах за счет мигрантов. Однако, по мнению Калашникова, их могут заменить заключённые, что поможет не только справиться с дефицитом трудовых ресурсов, но и обеспечит социализацию осужденных.

Заключенные, которым назначили принудительные работы, могут работать в Ненецком автономном округе, на Таймыре, в Магаданской области, в Норильске и на строительстве Байкало-Амурской магистрали (БАМ), добавил глава ФСИН.

Идея привлечения заключенных к работам на крупных объектах обсуждается в России на разном уровне уже несколько лет. Российское законодательство разрешает труд заключённых за пределами исправительного учреждения, однако распространяет на осуждённых конституционные гарантии. Их труд должен оплачиваться, а им самим должна быть обеспечена изоляция и охрана. Таким образом, по мнению юристов, опрошенных "Коммерсантом", для обеспечения нормальной работы осуждённых могут потребоваться значительные материальные ресурсы.

Труд заключенных активно использовался в СССР в 1930-1950 годы. Они участвовали в строительстве практически всех крупных промышленных и транспортных объектов. Так, через созданный в 1932 году для строительства Байкало-Амурской магистрали БАМлаг, входивший в систему ГУЛАГа, прошли более 2 миллионов человек.