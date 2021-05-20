Представитель ХАМАС: перемирие с Израилем может начаться через 1–2 дня

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас прибыл в четверг в Израиль – на фоне резкого обострения израильско-палестинского конфликта в последние дни. Он проводит переговоры с руководством Израиля, в планах также встреча с премьером Палестинской автономии Мухаммедом Штайе.

Визит германского министра – часть усилий международного сообщества по достижению перемирия. Маас выразил солидарность с Израилем, который уже более недели подвергается обстрелам со стороны радикальных палестинских группировок из сектора Газа. В то же время он призвал к скорейшему прекращению огня.

С понедельника прошлой недели Израиль и палестинские группировки обмениваются ударами. По территории Израиля было выпущено более 4 тысяч ракет. Цели достигла меньшая их часть. Ряду городов причинён ущерб, погибли, по последним данным, 12 жителей Израиля. Израильские военные наносят удары по целям в Газе – как утверждается, по объектам радикальной группировки ХАМАС. Среди погибших, однако, немало мирных жителей. Всего в Газе погибли более 220 человек.

Удары наносились и в ночь на четверг, однако, судя по сообщениям, несколько менее интенсивные, чем в предыдущие дни.

Высокопоставленный представитель ХАМАС в четверг заявил, что перемирие может быть достигнуто в ближайшие 1–2 дня. Подробности непрямых переговоров о нём пока неизвестны – как правило, они ведутся при посредничестве Египта. Соединённые Штаты, признавая право Израиля на самооборону, также призывают его к скорейшему прекращению огня.

Нынешнее обострение конфликта – самое серьёзное как минимум с 2014 года. Поводом для него стало судебное решение о выселении нескольких палестинцев – жителей Восточного Иерусалима из домов в связи с реституцией.