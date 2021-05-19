Израиль подвергся третьему за неделю обстрелу со стороны Ливана

Четыре ракеты были выпущены в среду по Израилю с территории юга Ливана, что стало третьим таким обстрелом менее чем за неделю.

Источник в ливанской армии сообщил France-Presse, что ракеты были запущены из района Сур. Однако, кто несёт за это ответственность, собеседник агентства не уточнил.

Израиль ответил артиллерийским огнём. По информации израильских военных, одну ракету удалось перехватить с помощью системы противовоздушной обороны, три других, судя, по всему, упали в незаселённых местах. Сообщений о пострадавших при обстрелах не поступало.

С начала прошлой недели продолжается новый виток вооружённого противостояния между Израилем и палестинской радикальной группировкой ХАМАС, которая контролирует сектор Газа. Массированные удары с воздуха Израиль наносит по Газе с 10 мая, когда ХАМАС запустил ракеты в сторону Иерусалима. Эскалации предшествовали столкновения у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме – на фоне судебного разбирательства дела о выселении ряда палестинских семей.

Руководство Израиля подчёркивает, что военные атакует в секторе Газа объекты, связанные с боевиками, и что израильская армия намерена продолжать операцию до тех пор, пока не будет уверенности в восстановлении спокойствия и безопасности израильских граждан.

Соединённые Штаты, которые считаются союзником Израиля на Ближнем Востоке, заявляют, что поддерживают право этой страны на самооборону. Но одновременно Вашингтон подчёркивает, что поддерживает идею прекращения огня в регионе.

В среду президент США Джо Байден в разговоре с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху заявил, что "ожидает значительной деэскалации конфликта", передаёт "Би-би-си".